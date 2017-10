Pablo Tonelli: “Los gastos de Freiler en 5 años eran 16 millones de pesos superiores a sus ingresos”

El diputado Pablo Tonelli habló en la 99.9 sobre dos temas centrales en la semana como el desafuero de De Vido y la posibilidad de pedirlo también por Máximo Kirchner; y el cierre del juicio político al fiscal Eduardo Freiler: “el 17 de noviembre se dará a conocer el fallo”, anticipó.

Fue una semana intensa para algunos diputados como el caso de Pablo Tonelli que no sólo fue uno de los que abordó el pedido de desafuero de Julio De Vido, sino que también intervino en el cierre del juicio político al fiscal Freiler que tendrá en un par de semanas un fallo definitivo.

En la 99.9 el legislador se refirió a los rumores sobre un nuevo pedido de desafuero, pero esta vez contra el diputado Máximo Kirchner: “la Cámara tiene la posibilidad de actuar de oficio sin la necesidad de un requerimiento judicial. El desafuero tiene sentido siempre y cuando un juez haya dictado una medida restrictiva de la libertad, sino no tiene sentido. Los procesos contra los legisladores pueden avanzar perfectamente sin necesidad de desafuero, sólo es necesario si hay que aplicar una medida restrictiva de la libertad como sucedió con De Vido. Los fueros no afectan a la investigación en lo más mínimo, la ley es muy clara en eso”, aclaró.

Respecto de lo que ha sido la causa contra Freiler, indicó que el próximo 17 de novimebre se dará a conocer el fallo que “podría consistir en la destitución, pero sin perjuicio de ello, en el Concsejo de la Magistratura hay dos expedientes donde se lo está investigando por otros motivos”.

Uno de ellos tuvo un avance significativo en las últimas horas: “declaró la ex mujer de Alfredo Lijo y dijo que su ex marido y el juez Freiler eran socios en la explotación comercial de un balneario en la ciudad de Necochea. Adjuntó una buena cantidad de mails que parecen corroborar los dichos”, explicó Tonelli.

En la causa donde están a punto de conocer el fallo, hay incongruencias escándalosas que parecen anticipar el resultado de la resolución: “lo que se está investigando son tres cargos. Uno es la omisión de incluir en la declaración jurada algunos bienes o bien incluirlos de manera errónea. No podía justificar sus gastos en un periodo de casi 5 años donde eran superiores a sus ingresos en el orden de los 16 millones de pesos. Por último, no pagó ningún impuesto en todos esos años”.