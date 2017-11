Pablo Tonelli: “El objetivo esencial es reestablecer el equilibrio en el Consejo de la Magistratura”

El diputado Pablo Tonelli forma parte de la comisión que está confeccionando el proyecto de ley para la reforma del Consejo de la Magistratura y habló en la 99.9: “hoy hay 6 legisladores, 3 jueces y sólo 2 abogados y proponemos que haya 6 legisladores con 4 jueces y 4 abogados”. También se refirió a la posible destitución del juez Eduardo Freiler.

La reforma para el Consejo de la Magistratura está avanzando hacia un proyecto de ley final que se termina de debatir por estas horas. El diputado Pablo Tonelli es uno de los impulsores de los cambios y se refirió al tema en la 99.9: “uno de los objetivos esenciales es que haya equilibrio entre los tres estamentos principales que son jueces, abogados y legisladores. Hoy en día no existe porque hay un claro predicamento del sector político. Cuando redactamos este proyecto de ley quisimos reestablecer el equilibrio en la representación”.

Lo que indican es que se debe reestablecer la paridad en el número que hoy está demasiado desfasado: “hubo dos modificaciones, la última llamada la democratización de la justicia que fue declarada inconstitucional. Hoy hay 6 legisladores, 3 jueces y sólo 2 abogados y proponemos que haya 6 legisladores con 4 jueces y 4 abogados. Volveríamos a una situación de equilibrio que requiere la Constitución Nacional“, referenció.

Tonelli es quien ha hecho la denuncia también para que se lleve a juicio político al juez Eduardo Freiler y el viernes se dará a conocer si finalmente lo destituyen. En el camino, se debió suspender una citación para Alfredo Lijo que era quien mantenía negocios con Freiler: “la citación para Alfredo Lijo no es del todo independiente de lo que suceda el viernes con la destitución o no del juez Freiler. Si eso sucede y deja de ser juez, los dos expedientes por lo que citamos a Lijo ya no avanzarían más. La citación es por los negocios que tendría con Freiler, no deberíamos ir más allá de eso”, indicó sobre los indicios de que haría la misma tarea con otros magistrados.

En cuanto a las expectativas personales sobre la resolución del viernes, agregó que “espero que el jurado haga lugar a nuestra acusación y destituya a Freiler, es lo que corresponde. Es el máximo ejemplo de la corrupción en la justicia y sería muy malo para todos que continúe en su cargo”.