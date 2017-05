Pablo Tonelli: “No vamos a desistir hasta que Freiler sea enjuiciado”

El diputado Pablo Tonelli se refirió en la 99.9 al pedido de juicio político contra el juez Eduardo Freiler que podría ser frenado por el Consejo de la Magistratura: “lo que tiene que decidir no es la remoción en su cargo, sino dar inicio al juicio”, aclaró.

El juicio contra el juez Eduardo Freiler podría encontrar inconvenientes, a pesar del trabajo que se ha llevado adelante para la recolección de pruebas en su contra sobre los capitales que posee y no ha podido explicar aún. El diputado Pablo Tonelli es uno de los que está impulsando esta medida y se refirió en la 99.9 a la tarea que todavía tienen por delante.

“El lunes aprobamos el dictamen acusatorio donde se recomienda que el juez sea sometido a enjuiciamiento. Ahora debía aprobarlo el plenario del Consejo de la Magistratura, allí necesitamos 9 votos que creíamos tener porque parece que el consejero Candis cambió de opinión”, explicó primeramente.

De todas maneras, no descartó que algunas otras opiniones pudieran ser modificadas a través del trabajo que están haciendo para convencer a quienes están indecisos: “vamos a seguir hablando con los consejeros discutiendo el expediente para convencerlos de que están dadas las condiciones. Lo que tiene que decidir el Consejo no es la remoción de su cargo, sino dar inicio al juicio. Estamos hablando de analizar las pruebas y decidir si el juez debe permanecer luego en su cargo o no”.

Las pruebas se siguen acumulando y eso puede generar también alguna modificación de opiniones porque el dinero que no se puede justificar es demasiado: “el lunes ingresaron tres denuncias nuevas contra el juez Freiler y las vamos a tramitar. No vamos a desistir en nuestro intento de que el juez sea enjuiciado, haremos todo lo posible para llegar a eso”.

Por último, Tonelli también se refirió a la nueva Asociación de Magistrados que pondrán en función los jueces federales: “existe desde hace décadas la Asociación de Magistrados y no escuchado quejas de su representación, pero esta nueva entidad debe todavía desarrollarse. Una cosa son los objetivos que se anuncian y otra lo que se hace en la práctica. Quiero ver que proponen y después de eso tendré una opinión definitiva”, sentenció.