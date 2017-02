Pamela Carez: “Inchausti mantiene detenidos a mi marido y mi suegro sin que hicieran nada”

Pamela Carez es una vecina de Batán que denunció en la 99.9 la situación que están atravesando su marido y su suegro por una medida infundada del juez Santiago Inchausti: “los llevó detenidos a la Policía Federal de Sarmiento y Alberti durante un mes. Desde anteayer, fueron traslados al Penal de Ezeiza sin previo aviso”, remarcó.

Los fallos del juez Santiago Inchausti siguen generando situaciones de injusticia que los vecinos de la ciudad no están en condiciones de soportar. En la 99.9, Pamela Carez, una vecina de Batán contó desesperada lo que está atravesando su familia ya que tiene detenidos hace 40 días a su marido y su suegro de manera completamente injustificada.

“Desde el primer momento Inchausti sabía que el allanamiento por la denuncia que tenían les daba negativo, pero sin importarle nada, el juez los llevó detenidos a la Policía Federal de Sarmiento y Alberti durante un mes. Desde anteayer, fueron traslados al Penal de Ezeiza sin previo aviso”. Incluso agregó que “habíamos pedido el acercamiento familiar, pero tampoco fue tomado en cuenta”.

El hecho que supuestamente les imputan también fue cambiando porque no le encontraron ningún sustento: “primero hubo una denuncia de violación que comenzó a diluirse y luego, en un allanamiento apareció una situación de trata de personas. De una cosa saltaron a otra y ahora estamos parados acá sin salida”, remarcó.

Además, se trata de una familia que es reconocida en Batán y nunca tuvo relación con ningún delito: “ni mi suegro, ni mi marido tienen antecedentes. Han vivido desde siempre en Batán, todos los conocen y son personas que se han criado trabajando. Son fabricantes de ladrillo común y lo que nos está pasando es una pesadilla. No sabemos a quien acudir”.

Como la situación resulta sumamente injusta y no encuentran la manera de reclamar, harán esta tarde un corte parcial en la Ruta 88 desde las 14: “será pacífico. Lo que queremos es hacernos escuchar y que los medios locales nos acompañe. Llamamos a todos los medios y no tuvimos la respuesta que esperábamos”, dijo Pamela.

No es la primera vez que Inchausti tiene este tipo de accionar ante familias que no tienen nada que ver con hechos que le imputa, pero lejos del rencor, la familia Carez lo único que pretenden es que recuperen la libertad: “lo que estamos pasando no se lo deseo a nadie, ni siquiera a quien nos puso en esta situación. Así como un menor mata a otro menor y lo sacan del país, también queremos que se sepan las injusticias porque hay personas que están detenidas hace 40 días cuando no hicieron nada”, finalizó.