Para el creador de Mercado Libre, el sistema bancario argentino es “anacrónico e ineficiente”

El creador de Mercado Libre, Marcos Galperín, lanzó críticas hacia el sistema bancario argentino al que calificó de “absolutamente anacrónico e ineficiente”, consideró que “no hay competencia”, y dijo que “hay una cartelización muy poderosa”. Es por eso que apunta a “democratizarlo”.

En una entrevista que brindó para el libro Argentina Innovadora (Editorial Sudamericana), realizado por Silvia Naishtat y María Eugenia Estenssoro, Galperín sostuvo que “el sistema bancario argentino es absolutamente anacrónico e ineficiente”. “No hay competencia en el negocio financiero, hay una cartelización muy poderosa en la Argentina”, agrega.

Galperín creó su exitosa empresa en 1999 y hoy vale más que la petrolera YPF. Este “unicornio” transformó la forma de comercio entre personas y ahora apunta a otro norte: el sistema financiero. De hecho, este año comenzó a otorgar créditos a sus usuarios.

“Los bancos se llenan de plata con comisiones altísimas, pero cuando las cosas van mal, dicen ‘no juego más’. Entonces viene el Banco Central y los salva a todos con la plata de los impuestos. Es un sistema que no funciona más. Si yo mando un mensaje de whatsapp a un grupo de cincuenta personas cuesta cero pesos; pero si yo quiero pagar al comercio con tarjeta de débito cuesta 3% y lo único que hice fue enviar un mensaje de whatsapp que sale de mi cuenta bancaria y va a la cuenta del comercio”, comenta Galperín según publicó el portal Infobae.

Ya analiza: “Cuando no existía una red de redes, los banqueros generaban algo súper valioso: conectaban todas las cuentas de banco con todos los comercios. Ahora eso no tiene valor, porque hay una red de redes que conecta a todos los comercios con todas las redes de bancos, con todos los individuos, tengan o no tengan cuenta bancaria, en todo el mundo. Pero siguen cobrando fortunas. Esto es ineficiente, injusto e insostenible. En estos momentos es cuando se crean las oportunidades para generar nuevas empresas”.

“El acceso a servicios financieros es muy bajo en la Argentina. El crédito a las empresas supone un 15% del Producto Bruto Interno, frente al 98% de Europa y el 190% en Estados Unidos”, sostiene el CEO.

El recursos con el que apuesta a la “democratización” del sistema financiero es Mercado Pago, el cual permite operar incluso sin tarjeta de crédito. “Estoy tan fascinado con todo lo que la tecnología le puede generar al sistema financiero. Me siento igual que cuando empecé hace 18 años”, dice Galperín.