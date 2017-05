Patricia Fortina: “La vacunación es el método de prevención por excelencia”

La Directora de Salud de General Pueyrredón, Dra. Patricia Fortina se refirió en la 99.9 a la necesidad de cumplir con los calendarios vacunatorios, sobre todo en el caso del sarampión por un caso importado que se registró en Argentina y muertes sucedidas en otros países: “no está comprobado que la vacuna del sarampión esté relacionada con el autismo u otras enfermedades, sí está comprobado que evita la proliferación de la enfermedad”.

El surgimiento de un caso de sarampión importado en el país sumado a las muertes que se han registrado en distintos puntos del planeta, demuestran que hay un brote impensado de la enfermedad. Al respecto, en Mar del Plata habló a través de la 99.9 la Directora de Salud Patricio Fortina, quien destacó la necesidad de estar vacunados para evitar cualquier posibilidad de contagio: “hay movimientos antivacunas que generan la reaparición de enfermedades como el sarampión. El último caso autóctono en nuestro país fue en el 2000”, aclaró.

Más allá de que son remotas las chances, siempre es mejor tener el calendario de vacunas completo y en el caso del sarampión son sólo dos dosis: “hay que estar atentos con la vacunación, es prevención por excelencia. Se recibe una vez al primer año, un refuerzo a los seis años y nunca más. Los bebés hasta el año no tienen cobertura y por eso es tan peligroso que el virus esté circulando”, agregó la Dra. Fortina.

Aquellos que apoyan la no vacunación no encuentran evidencia científica del aporte de estas medicinas al desarrollo de enfermedades: “no está comprobado que la vacuna del sarampión esté relacionada con el autismo u otras enfermedades, sí está comprobado que evita la proliferación de la enfermedad. Hay que basarse en lo que está estudiado y debemos avalar la postura científicamente comprobada”.

Actualmente la campaña antigripal está dando sus frutos y este tipo de acciones no tiene sólo un efecto personal sino que impacta en toda la población: “hay herramientas para informarse en todas las salas de la ciudad con profesionales capacitados. En 15 días dimos 21.000 vacunas antigripales y son personas que eliminan el riesgo de contraer la gripe y hasta de fallecer por esa causa. Hay que entender la importancia de la vacunación y la prevención, sobre todo porque tiene un impacto social y no personal“, indicó.

Argentina en materia de vacunas brinda un servicio muy importante y por eso insisten en la necesidad de aprovecharlo: “tenemos uno de los calendarios gratuitos más grandes del mundo. Hay 21 vacunas gratuitas, sin necesidad de reforzar si tenemos el calendario completo aún en la etapa adulta”, finalizó.