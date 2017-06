Patricia Fortina: “No hubo faltantes de insumos y medicamentos en las salas de salud”

La Licenciada Patricia Fortina, Directora de Salud de la comuna, explicó la situación de los insumos y medicamentos luego de que los propios concejales indicaran que hubo faltantes. “El tema de los psicofármacos es distinto porque estamos en pleno cambio del programa provincial con mayores exigencias”, diferenció.

http://noticiasyprotagonistas.com/wp-content/uploads/2017/06/PATRICIA-FORTINA-08-06-2017.mp3

A pesar de los reclamos políticos alrededor de la falta de insumos en las salas de salud, la realidad es distinta. La Directora de Salud de la comuna local, la Licenciada Patricia Fortina, lo explicó en la 99.9 como se generó este conflicto que se trató de aprovechar por parte de algunos actores políticos de la ciudad: “si hablamos de insumos y medicamentos, no hubo faltantes en las salas de salud. Esto surge porque salió una comunicación interna que dice que en los servicios centrales durante el mes de mayo hay stock cero. Todo estaba repartido en los centros de salud, de hecho recibimos la nueva partida en los primeros días del mes y hasta ese día, ningún centro de salud hizo un pedido de los insumos que se mencionan”.

Hay otra situación que es más compleja, tiene sus propias aristas y debe ser explicada de forma correcta para que la sociedad pueda comprenderlo: “otro tema es el de los psicofármacos y ahí sí tenemos problemas porque los recibimos a través de un programa provincial donde hay un cambio respecto de épocas anteriores. Cada persona que utiliza psicofármacos debe estar nominalizado, hay que enviar los datos del paciente, la medicación, la dosis, la vía de administración, el duplicado, la negativa del ANSES; una serie de requisitos que se está enviando semanalmente. Una vez que ingresan, el Ministerio de Salud lo envía, pero está demorado”, detalló Fortina.

El universo de estos pacientes es complejo y se le están sumando constantemente personas que son derivadas: “en el municipio tenemos casi 500 personas que se atienden con psicofármacos. Además, el Hospital Regional tiene mucha demanda que no puede cubrir y como no puede hacerlo, manda al municipio. Estamos hablando de 700 pacientes que ingresaron más de 300, pero esa transición lleva tiempo”.

Pidió entonces que se explique la real situación y estos atenuantes que forman parte de un proceso de cambio: “estamos tratando de ordenar todos estos asuntos a través de este nuevo programa que exige el control. Es así como lo debemos hacer y lleva un tiempo de organización”, finalizó.