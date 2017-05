Patricia Perelló: “hay una especie de mafia con gente que vive de alentar casos como el de Analía Schwartz”

Así lo indicó la Dra. Patricia Perelló en la 99.9 luego de la absolución de la docente Analía Schwartz en el caso donde la acusaban de abuso de menores en el Colegio Gianelli: “son inútiles, se exhiben en la puerta de tribunales, son parásitos que viven de esto”, agregó. Además, puntualizó que “el daño hecho nunca se termina de reparar, pero voy a hacer que paguen los responsables”.

Después del fallo que declaró inocente a Analía Schwartz, respecto de los supuestos abusos a menores, la sensación que quedó flotando es que la justicia actuó como debía. Así lo venía indicando desde hace varios meses la abogada Patricia Perelló y a través de la 99.9 volvió a ratificar todo lo que había expresado durante la investigación.

“Lo que uno siente es alivio y una gran confianza cuando, después de 4 años, uno tiene una visión clara de los hechos y los jueces tienen la misma. No podía haber otro resultado porque los hechos no sucedieron jamás. Se tienen que terminar estas falsas denuncias a los docentes”, indicó la abogada.

También cargó contra el grupo de personas que se encargó de llevar adelante estas denuncias atroces sin importar las consecuencias: “hay una especie de mafia con gente que vive de alentar este tipo de casos. Gente que dice pertenecer a una ONG y después esa ONG no existe. ¿De que viviría toda esta gente si no fuera de alentar estas situaciones? Son inútiles, se exhiben en la puerta de tribunales, son parásitos que viven de esto”, sentenció.

En el tránsito de la causa, los hijos de estas personas que denunciaron pasaron momentos duros y complejos para niños que formaron parte de esta maniobra acusatoria: “no pensaron en sus hijos que fueron interrogados durante las noches en esos momentos, además de destruirle la vida a una docente basado en mentiras absolutas. El daño hecho nunca se termina de reparar, pero voy a hacer que paguen los responsables ya sea en dinero o bien con el puesto de trabajo para el que no están aptos”.

En ese sentido, la Dra. Perelló pretende que se trabaje en una normativa de fondo para que no todas las denuncias terminen en procesos en los que se somete a los niños a situaciones inadecuadas: “ahora tenemos que pasar un tamiz por esta sentencia, enviando a la Procuración de la Corte el material para que exista un procotolo para la declaración de los menores”, concluyó.