Patricia Perelló: “La libertad asistida para Pilotti estaba prevista”

La abogada de Victoria Montenegro, Dra. Patricia Perelló, habló en la 99.9 sobre la libertad asistida para Cristian Pilotti y afirmó que “está dentro de los plazos legales”. Además, adelantó que podría haber novedades en febrero sobre la causa Melmann.

La libertad asistida para Cristian Pilotti que ha determinado el juez Alfredo Deleonardis no sorprende a las partes afectadas porque es lo correcto en torno al desarrollo de la causa. Así lo indicó la abogada Patricia Perelló que fue la representante de Victoria Montenegro: “estaba previsto, no es sorpresivo y está dentro de los plazos legales. Mi representada tenía una clara demanda que era una condena por las lesiones graves que había sufrido y que hubiera una prohibición de acercamiento sobre ella y su familia. Además, pretendía que Pilotti realizara un tratamiento psicológico por miedo a futuras agresiones”, afirmó en la 99.9.

Por otro lado, la letrada señaló que “es inédito que una persona llegara detenida a un juicio en estas condiciones”.

De todas maneras, el juicio y sobre todo el encierro, tuvo sus repercusiones en la vida de Pilotti: “hubo un momento donde pidió la palabra para disculparse. Victoria Montenegro estaba en el fondo de la sala y Pilotti se dio vuelta para mirarla cuando pidió disculpas, diciendo que había fallado como hombre. Lo vi a lo largo del proceso y estaba cambiado, se notaba que el encierro lo había afectado”.

Desde su experiencia en distintas causas relevantes donde hay personas detenidas, Perelló destacó los efectos que tiene para algunas personas permanecer detenidos en un penal: “es impactante ver el deterioro que genera la cárcel en las personas porque en los juicios, como el caso Melmann, cuando los ves después de un tiempo, parece que tienen vacía el alma. Es una institución siniestra la cárcel que debería tener otro propósito”, opinó.

Justamente, refiriendose al caso de la muerte de Natalia Melmann, adelantó que podría haber novedades importantes el próximo mes: “es posible que algo ocurra en el mes de febrero respecto en un caso donde todos están detenidos aún”. También agregó detalles interesantes respecto del padre de la joven asesinada: “Gustavo Melmann es una persona con características muy particulares que apretó a los jueces de casación y revocaron las salidas transitorias de manera ilegal. Ha sido una guerra sin cuartel durante 15 años, pero a lo mejor ahora está tranquilo porque en 2015 cobró algo más de 6 millones de pesos que le dio la provincia de Buenos Aires”.

Lo que tiene claro Patricia Perelló es que hubo complicidad con la justicia e incluso algunos ámbitos políticos: “hubo un contubernio entre Melmann y la justicia de Mar del Plata, junto con algunos funcionarios de La Plata también. Además hay actores políticos como el ex gobernador e incluso jueces que estuvieron amenazados por Melmann porque no dictaban la resolución que a él le gustaba”, finalizó.