Paula Oliveto: “Es muy difícil calcular la plata negra que se manejó durante el gobierno de Scioli”

La legisladora Paula Oliveto se refirió en la 99.9 a las investigaciones que han llevado a cabo sobre distintos casos de corrupción que tuvieron a Scioli como protagonista cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. “Desde la racionalidad cuesta entender como durante muchos años faltó tanta plata y la justicia no hizo nada”, agregó.

Desde el sector de Elisa Carrió, hay muchos legisladores trabajando por seguir la corrupción en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Daniel Scioli y una de las patas fundamentales estaba dada en Mar del Plata y con Aldrey Iglesias.

Paula Oliveto Lago es una de ellas y fue quien siempre se ha referido con absoluta claridad a las distintas maniobras que ejecutaba el ex candidat0 a presidente y próximo a ingresar al Congreso de la Nación: “la ciudadanía lo tiene que votar para diputado y él cree que esos fueros le dan impunidad, pero vamos a ver”, indicó en la 99.9.

Si bien se tomaron el trabajo de empezar a buscar información, los ha desbordado la forma en que se llevaban adelante las distintas maniobras: “es muy difícil de calcular la plata negra que se manejó. Desde la racionalidad cuesta entender como durante muchos años faltó tanta plata y la justicia no hizo nada. Además ha habido muchos partidos políticos que han sido cómplices”, agregó.

Los vínculos con Aldrey Iglesias en la ciudad eran más que evidentes y ninguno de los dos se ha esmerado en disimularlos: “estábamos trabajando en el tema Mar del Plata, pero es una megainvestigación y desborda a la capacidad de nuestro equipo. Decidimos ir por el lado del juego porque era todo más concreto dentro de Lotería de la Provincia. No es fácil acceder a la información y en los papeles que pudimos reunir vimos que tienen una estrategia mucho más eficiente que en otros sectores”, agregó.

Cuando han encontrado datos concretos sobre los que avanzar, los pedidos de allanamiento han llegado demasiado tarde según explicó Oliveto Lago: “siempre sentimos que llegamos tarde. Un ejemplo de ello son los allanamientos fallidos, hemos pedido que se allanen algunos lugares y cuando llegamos ya es tarde porque alguien avisa”.

De todas maneras, la legisladora comenzó a darse cuenta que ya no hay un cerco protector tan rígido sobre el ex gobernador y eso redunda en un mayor conocimiento de los casos de corrupción: “no le tenía demasiada fe a esta causa porque es evidente la connivencia mediática, empresarial y política en torno a la figura de Scioli, pero hoy la sociedad sabe más de todas las maniobras. Su Jefe de Gabinete y otros recaudadores de campaña están complicados desde el punto de vista procesal”, referenció.

En lo estrictamente político, saben que tanto la ex presidenta como el propio Scioli tienen chances ciertas de ingresar en la legislatura nacional y es algo que la sorprende: “Cristina Kirchner y Scioli les han robado a los bonaerenses porque las calles que no están, están en sus mansiones y los hospitales devastados están en sus viajes a Europa. Que esta gente tenga el acompañamiento popular encabezando listas es muy duro”, confesó.