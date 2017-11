Paula Oliveto Lago: “Es triste que el robo de la provincia de Buenos Aires quede impune”

La legisladora por Ciudad de Buenos Aires, Paula Oliveto Lago analizó el rol de la justicia y destacó que “los jueces y fiscales responden y respondieron al PJ de Buenos Aires y son responsables de como está la provincia”.

Si bien las causas judiciales parecen estar avanzando en el orden nacional, en provincia de Buenos Aires, casos muy similares ni siquiera son investigados. Así lo dejó en claro la legisladora Paula Oliveto Lago en la 99.9 afirmando que el justicialismo está muy arraigado en la justicia provincial a punto tal de cajonear las causas.

“Si la justicia tiene que ver quien gana las elecciones para dar el servicio que la sociedad necesita, da la sensación de un vacío institucional muy grande. No se que pasa en la justicia de la Provincia de Buenos Aires porque hay muchas pruebas contra la gobernación de Daniel Scioli y nadie fue preso. Me da mucha tristeza que el robo en la provincia de Buenos Aires esté quedando impune”, explicó.

Los motivos para la Presidente de la Coalición Cívica-ARI de la Ciudad son muy claros: “los jueces y fiscales responden y respondieron al PJ de Buenos Aires y son responsables de como está la provincia. La sociedad cuando votó que se cambie, no votaba por el eslogan de un partido, sino que se rompan las estructuras mafiosas del país. No podemos perder esta oportunidad histórica y eso lo sabe Macri. Hay que acompañar el proceso y ser valiente”, advirtió.

Las cosas que se escuchan a diario sobre el accionar judicial, empiezan a pasar ciertos umbrales que no son tolerables y Oliveto Lago pidió que se actúe con firmeza. “Todo está excediendo los límites de lo racional y a esa gente se la combate con la ley, la justicia y los tribunales. No puede ser que haya jueces y fiscales militantes e ideologizados políticamente”, explicó.

Desde lo político, también indicó que los argentinos están diferenciando de a poco a los políticos y empezó a pedir que las cosas sean distintas: “la sociedad debe depurar que no todos somos los mismos. Hay gente que dice cosas lindas en la televisión, pero después no se juegan el cuerpo. Hoy tenemos que hacerlo porque estamos en un punto de inflexión, o lo hacemos o volvemos a fracasar”; concluyó.