Pettigiani denunció a la fiscal Mazzaferri

La denuncia es por “violación de los deberes de funcionario público”.

El fiscal Juan Manuel Pettigiani denunció penalmente a la fiscal federal Laura Mazzaferri “por una serie de hechos irregulares que podría comprobar la posible comisión de delitos de acción pública”.

La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal N° 3 por “violación de los deberes de funcionario público”. Pettiagiani fue el fiscal en el juicio contra una banda que secuestró a tres personas, entre ellos a Guido Materia, hijo del reconocido empresario de Mar del Plata. Mazzaferri intervino en la elevación a juicio y tuvo la instrucción de la causa.

“Durante el debate se tomó noticia de la posible existencia de un video que pudiendo conformar parte de la prueba a valorar en el juzgamiento de los imputados llevados a juicio, no se encontraba entre las constancias acompañadas a la causa al momento de remitir las actuaciones al Tribunal. Me estoy refiriendo a uno de los videos de las cámaras de seguridad de la empresa Dumbledor que fueron cruciales para acreditar tanto la materialidad del secuestro de Materia como la participación de algunos de los imputados en el hecho”, sostuvo en la denuncia.

“Las serias irregularidades cometidas por Mazzaferri en relación al manejo y remisión al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de los efectos secuestrados han significado un notorio incumplimiento de las funciones a su cargo, puesto en riesgo el normal funcionamiento del servicio de justicia y el efectivo ejercicio de la acción penal pública por este fiscal”, agregó.

“Además la omisión de elevar la causa al Tribunal con todos sus efectos y elementos de prueba cuya existencia no desconocía, constituye una omisión maliciosa digna de reproche penal”, concluyó Pettigiani.