Piden sacar Matemática del CBC para algunas carreras y hay polémica

Es una iniciativa de los estudiantes. Dicen que funciona “como filtro”. Pero desde la UBA defienden que se curse.

“¿Estás de acuerdo con cambiar Matemática por otra materia que tenga relación con la carrera de Psicología?”, pregunta la boleta del plebiscito que pueden votar optativamente los alumnos del CBC de las carreras de Psicología, Músicoterapia y Terapia Ocupacional de la UBA durante esta semana. En el padrón de quienes tienen la obligación de votar en las elecciones del Centro de Estudiantes y del Consejo Directivo hay 4.866 alumnos: esa es la cantidad de chicos y chicas que podrán participar de la consulta no vinculante que desde el Centro de Estudiantes propone que Matemática ya no esté dentro de las seis materias obligatorias del Ciclo Básico Común. La polémica no es nueva: Matemática fue obligatoria en el CBC de Psicología desde su creación hasta 1992, y desde 2004 hasta ahora, y la consulta no vinculante sobre si es pertinente o no ya se ha hecho en años anteriores. El año pasado, un setenta por ciento estuvo de acuerdo en removerla de la currícula, pero la iniciativa no tuvo repercusión el armado de los programas de estudio.

“Desde las distintas agrupaciones consensuamos en que el CBC funciona como filtro y Matemática es la materia que más problema da a los ingresantes, con contenidos que no están relacionados con lo que luego aprendemos en la carrera”, explica Mariana Gottardo, presidenta del Centro y candidata a la reelección. Otro reclamo del alumnado expresado en el plebiscito es que la materia Biología adapte sus contenidos a la carrera: “Vemos conceptos que no tienen que ver con la biología humana, como la fotosíntesis, y necesitaríamos aprender más sobre biología celular y neurobiología”, asegura Gottardo. Nora Rosenfeld, secretaria académica de la Facultad de Psicología, sostiene: “Matemática es una materia obligatoria del CBC de todas las carreras de ciencias de la salud. Aporta contenidos indispensables para asignaturas posteriores como Metodología de la Investigación, y para varios de los campos ocupacionales de estas carreras. La investigación psicosocial, por ejemplo, implica el conocimiento de matemática”. Respecto de si se trata de una vía para filtrar la cantidad de alumnos que acceden a la carrera de grado, responde: “En la UBA no hay materias filtro. El CBC tiene instancias de apoyo y seguimiento para los estudiantes con dificultades, que en muchos casos surgen de déficits de la educación media”.

Desde la UBA aseguraron a Clarín que, en el CBC, Matemática tiene un porcentaje de desaprobación del 33 por ciento y Biología, del 32 por ciento, y que son cifras similares a las que presentan otras materias, como Introducción al Pensamiento Científico. “En el CBC hay cursadas de Matemática que tienen ochenta alumnos y un solo docente, cuando antes del ajuste había dos docentes para sesenta alumnos: desde el Centro nos ocupamos de que haya suficientes clases de apoyo porque esto puede implicar deserción o que terminar el CBC demore dos años en vez de uno”, cuenta Jacqueline Carmassi, candidata al Consejo Directivo por el claustro de estudiantes.

Para Mirta Goldstein, doctora en Psicología y vicepresidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), “que un psicólogo se niegue a entender la lógica de cómo se fomaliza un determinado pensamiento es un despropósito; no me parece adecuado pensar que hay un divorcio entre la formalización del pensamiento, la lógica, la matemática y la manera de encarar ciencias y disciplinas humanas”.