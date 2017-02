Polémica por la imagen de un funcionario del FPV consumiendo marihuana

Se trata de Silvio Menconi, director de Infancia y Adolescencia de San Antonio de Areco.

Una foto de Silvio Menconi, director de Infancia y Adolescencia del municipio de San Antonio de Areco, en la que se lo ve fumando un cigarrillo de marihuana, generó posiciones encontradas y cuestionamientos a la gestión de ese partido bonaerense.

No fueron pocos los que tras conocerse la imagen salieron a criticar al propio Menconi poniendo en tela de juicio si era correcto que un funcionario con responsabilidad sobre menores se mostrara consumiendo drogas.

Algunos fueron más allá y dirigieron los cuestionamientos al intendente de Areco, Francisco “Paco” Durañona (FPV), por haberlo nombrado en el cargo. Y hubo inclusive quienes se preguntaron si “¿Durañona no incurre en un delito al no denunciar a los que le venden droga?”.

Por su parte Menconi se limitó a realizar un extenso descargo en Facebook, donde denunció una “operación mediática” en su contra, mientras que respecto al tema del consumo, se defendió:

“Soy Silvio Menconi. DNI 25414691. Vivo en Vieytes y las vías del ferrocarril. Actor de teatro. Abogado privado. Director de Infancia de la municipalidad y orgulloso de integrar el equipo de trabajo de este intendente. Hago, soy de armas tomar y seguramente me he equivocado miles de veces en la vida. Soy de tomar partido y de opinar y fumar marihuana en mi ámbito privado de modo recreativo sin que ello afecte mi lucidez y mi desempeño diario no me impide dar mi punto de vista sobre nada. Absolutamente. Las acciones que tienen que ver con la vida privada son eso…. privadas y allí quedan bajo ningún juzgamiento de terceros. Qué me pongo en el cuerpo y con quién me acuesto no está bajo la consideración de nadie…. de nadie. Varias veces tuve que aclararlo. Y lo haré miles de veces más mientras esté en la gestión pública”.

En la foto se lo ve al funcionario de Infancia y Adolescencia de Areco fumando marihuana, en una imagen que según el mismo Menconi tiene dos años de antigüedad. Junto a él está la concejal del FPV Violeta Caldera, coordinadora de Políticas de Género y Derechos Humanos de ese municipio.