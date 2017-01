Policías detectan que origen de incendios se debe a negligencias y acción de pirómanos

Informes entregados al gobierno por Carabineros y la PDI también descartaron móvil terrorista. Fiscal nacional y presidente de la Corte Suprema desestimaron presencia de grupos organizados.

Para conocer el estado de avance de las investigaciones ligadas a los incendios en la zona sur del país, entre la VI y VIII Región, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, citó ayer a una reunión al fiscal nacional, Jorge Abbott; el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch; y el ministro de Justicia, Jaime Campos. En la cita se conversó sobre la situación procesal de los detenidos y cómo coordinar un trabajo conjunto entre los poderes del Estado para perseguir las eventuales responsabilidades penales en el siniestro.

Para esclarecer estos hechos, el gobierno ha barajado distintas hipótesis, incluso, este domingo, el ministro del Interior, Mario Fernández, señaló en el programa de Estado Nacional de TVN, que “no hay que descartar el carácter terrorista de esto, pero hay que terminar de tener los resultados de las indagaciones”.

A pesar de que el secretario de Estado mencionó esta posibilidad, los elementos recopilados para sostener esta línea investigativa no conducen a esta hipótesis, según los antecedentes que maneja Carabineros, la PDI y el Ministerio Público.

Según indicó el fiscal Abbott, luego de la cita con la Presidenta, “no tenemos ningún antecedente que nos permita llegar a afirmar que estamos en presencia de un acto terrorista (…) En cuanto a supuestos grupos organizados, no tenemos, y no se nos ha entregado ningún antecedentes al respecto”.

En la misma línea que el fiscal nacional, el presidente de la Corte Suprema manifestó que “no está establecido que hubiesen atentados terrorista”. Dolmestch agregó que “es muy difícil probar un incendio, y no se olviden que hay muchos detenidos, pero también hay mucha gente que ha participado en incendios casuales, por lo tanto podría no haber dolo, sino culpa”.

En cuanto a las causas de los siniestros y la hipótesis de actos organizados y terroristas, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, dijo a T13 Radio que “hasta el minuto algunos de los detenidos han sido personas en situación de calle, otras con problemas mentales severos. O sea, no hay un patrón específico que nos pueda llevar a sacar conclusiones definitivas sobre esto”.

Para establecer los perfiles de quiénes estarían detrás de los incendios en la zona centro sur -que acumulan más de 366 mil hectáreas quemadas-, Carabineros y la PDI realizaron distintos informes que abordan algunas de las hipótesis sobre el origen del fuego y descarta otras, precisamente la que aborda el terrorismo.

Según fuentes policiales, quienes tuvieron acceso a estos documentos, hasta el momento no es posible establecer la existencia de grupos o personas que actúen de manera coordinada para generar los incendios. En estos reportes se señala que, el perfil de las personas que han sido detenidas, corresponden a ciudadanos en situación de calle o que poseen algún tipo de patología mental; además, no contarían con antecedentes asociados a delitos de incendio, salvo en el caso de un imputado que fue investigado por un siniestro en su domicilio.

Las cuatro hipótesis

La información policial, la cual fue dada a conocer al gobierno, también estableció cuatro ejes principales que serían las causas del fuego. Esos serían la responsabilidad por la falta de mantención de instalaciones eléctricas; agricultores que realizan quemas agrícolas, pese a que están prohibidas en verano, con miras a preparar las tierras para las siembras de marzo; incendios ocasionados por negligencia en la extinción de fogatas realizadas en áreas silvestres; y un conjunto de personas con características de pirómanos, no concertadas entre sí, que actuarían amparándose en la gran actividad y focos de siniestros forestales.

En cuanto a la supuesta presencia de grupos organizados con la intención de causar terror en la población, los análisis concluyen que, aunque no es posible descartar ninguna hipótesis, con la información disponible hasta ahora no es posible establecer ninguna vinculación con actividades delictuales terroristas o concertadas entre un grupo de individuos.

Sobre los resultados de la persecución penal, la Presidenta afirmó: “Esperamos que el trabajo de la justicia permita determinar quiénes están provocando incendios en nuestro país, tanto en los casos de aquellos con intención de dolo, o por negligencia o imprudencia. Los ciudadanos necesitan conocer la verdad”. Además, Bachelet solicitó a las Fuerzas Armadas y Carabineros realizar rondas preventivas durante la noche para evitar ataques en los bosques que puedan afectar la integridad de las personas.

En cuanto a las atribuciones de las FF.AA., éstas quedarían zanjadas a la prevención de hechos y el Estado de Catástrofe, no así de Estado de Sitio.

En tanto, el ministro del Interior, Mario Fernández, señaló que “las atribuciones de las Fuerzas Armadas son suficientes, nada menos que el resguardo del orden y la seguridad”.