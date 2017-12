Por primera vez en el país premian a la mujer destacada en el ámbito empresarial

La organización internacional Women Corporate Directors distinguió a Carola Fratini, CEO de QBE Seguros para América latina, como la ejecutiva del año; el debate por los cupos.

Lograr una mayor diversidad en las empresas, dar más visibilidad a las mujeres ejecutivas y permitir que puedan desarrollarse en un ambiente amigable, son algunos de los objetivos de la organización internacional Women Corporate Directors (WCD), una asociación sin fines de lucro que nuclea a las mujeres que se desempeñan en cargos directivos.

Este año, la red que está presente en 80 países del mundo desembarcó en la Argentina para ayudar a fomentar el desarrollo profesional femenino en el mercado local. En sociedad con la firma KPMG, la organización reconoció hoy a Carola Fratini, CEO de QBE Seguros para América latina, como la mujer destacada en el ámbito empresarial 2017.

Casada, con tres hijas, Fratini es actuaria y realizó programas de capacitación sobre finanzas corporativas, management, liderazgo y estrategia. Comenzó a trabajar en el sector de seguros en 1992 y, 16 años después, alcanzó la posición de CEO en HSBC Seguros. Hoy, es la CEO regional de la empresa australiana para los mercados de la Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Puerto Rico. También es vicepresidente de la Cámara Argentina de Compañía de Seguros y directora de IDEA.

“Tengo 25 años en la industria y creo que este es el premio más lindo que recibí. Empecé hace mucho tiempo en una función técnica y nunca pensé que iba a llegar hasta acá. Hay que animarse y empujar al resto a que se anime. Se puede construir una carrera profesional en la que podamos desarrollar lo que nos gusta, nuestras pasiones, y también nuestra vida familiar con equilibrio”, dijo Fratini al recibir la estatuilla.

En el auditorio de la Torre YPF, la escuchaban Frank Kent, embajador de Gran Bretaña; Inés Cura, directora de IBM; María Inés Baqué, secretaria de Gestión e Innovación Pública del Ministerio de Modernización; la economista Beatriz Nofal; Rosario Altgelt, CEO de Latam Argentina; Clara Bozzo, directora de Microsoft; Noel Campbell, embajador de Australia; y Diana Mondino, directora de Asuntos Internacionales de la UCEMA, entre otros.

Al momento de explicar el crecimiento de su carrera profesional, la ejecutiva de seguros destacó la importancia de salir de la comodidad. “Me gustaba mucho lo que hacía. Fui avanzando y me fui animando a hacer cosas que no me salían tan fácilmente. Pero al salir de la zona de confort, vas viendo que podés generar impacto y cambiar cosas, y eso te da más ánimo para seguir”, dijo a LA NACION después de posar para las fotos con el galardón.

“Es importante también tener un entorno familiar y empresarial que te empuje a animarte, sobre todo porque son ellos los que te ayudan en los momentos que pensás que no podés, como cuando tenía mis hijos chiquitos, trabajaba y pensaba que era imposible todo y que era mejor dejar la carrera. Se puede manejar todo”, agregó.

El jurado que decidió el reconocimiento estuvo compuesto por Miguel Gutiérrez, presidente del directorio de YPF; Federico Procaccini, director general de Google Argentina; Isela Costantini, general manager del Grupo ST; Ricardo De Lellis, socio director ejecutivo de KPMG; Pablo Taussig, principal & office manager de Spencer & Stuart; Tamara Vinitzky, socia de KPMG; Gabriela Terminielli, vicepresidente de Voces Vitales Argentina; y Gabriela Macagni, directora del grupo Supervielle.

Debate sobre el sistema de cupos

El sistema de cupos, surgido para incentivar la diversidad y promocionar a las mujeres en los ambientes laborales, sigue siendo discutido entre los ejecutivos, aunque reconocen que es un buen mecanismo temporario para lograr una mayor igualdad de género en las empresas.

“No estoy a favor del sistema de cupos, estoy a favor de la meritocracia. Tenemos que fomentar la meritocracia en la compañía y que todo el mundo llegue por sus méritos, que, además, es lo que realmente creo que la mujer quiere”, comentó Gutiérrez.

“Yo pondría mucho más énfasis en tratar de remover los obstáculos en las organizaciones para que la mujer pueda encontrar un ambiente laboral que le permita desempeñarse adecuadamente”, agregó el presidente del directorio de YPF.

Asimismo, Fratini indicó que las personas no tienen que llegar a puestos ejecutivos por cupo, sino por su capacidad. “Hay que generar un entorno que promueva y que valore la diversidad. A veces los cupos son necesarios como un primer proceso, pero no creo que sea sostenible que la gente llegue por cupo y no por capacidad”, opinó.

Tamara Vinitzky, socia de auditoría de KPMG, por su parte, señaló que la empresa decidió traer a la organización WCD este año porque notan un mayor interés en el país en fomentar los temas de equidad de género. “No existe ningún reconocimiento en la Argentina que esté direccionado al lugar del alto rango de la mujer ejecutiva. Hay mujeres con un alto nivel profesional, que faltaba darles un poco de visibilidad”, concluyó.