Por temor a sus clientes, un gigante deja de vender los productos de Ivanka Trump

Los boicoteadores consiguieron su primera gran victoria gracias a la decisión de Nordstrom.

Nordstrom, el gigante de Estados Unidos, anunció que dejará de vender los productos de Ivanka Trump, por temor al humor de los clientes que ya convocaron a un boicot contra la famosa cadena de tiendas de ropa.

La decisión fue anunciada por un representante de la empresa y se dio luego de las semanas en las que la firma se vio comprometida en sus ventas por ofrecer los productos de la hija del presidente norteamericano. La campaña la inició Grab your Wallet, un grupo anti-Trump que llama a dejar de comprar en aquellos lugares que pueda leerse el apellido de la familia presidencial en sus etiquetas.

Entre las que llaman a boicotear no sólo a Nordstrom, sino también a Macy’s, Neiman Marcus, LL Bean, Bloomingdale’s, Amazon y otras tantas. En total suman 70 las firmas que están siendo atacadas por sus productos. Esta medida adoptada por Nordstrom quizás sea el primer triunfo del radicalizado grupo.

La firma intentó justificar su decisión al afirmar que “cada año cortan el 10 por ciento de sus marcas y refrescan el surtido”. Este año le tocó a los zapatos y ropa que ofrece Ivanka Trump. Sin embargo, algo no cierra en la explicación de Nordstrom. En diciembre pasado tenían 71 productos de la hija del presidente. Hoy sólo quedan cuatro tipos de zapatos.

El impulsor de Grab your Wallet, Shannon Coulter, explicó que esta medida podría ser una sutil victoria para los retractores de Trump. “La gente que votó contra Donald Trump quizás perdieron en las urnas, pero pueden ganar en una caja registradora”, indicó triunfante.

Ivanka, la hija más cercana a Trump durante la campaña, se mudó de Nueva York a Washington para estar junto a su padre durante su administración. Fue nombrada consejera de la Casa Blanca.