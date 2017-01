Por un abuso, una nena de 12 años transmitió en vivo su suicidio

Katelyn Nicole Davis había denunciado a un familiar directo por las vejaciones sufridas tres días antes de decidir quitarse la vida.

El caso del suicidio de una niña conmueve al estado de Georgia, en Estados Unidos. Katelyn Nicole Davis, de 12 años, denunció haber sido violada por un familiar sólo tres días antes de tomar la drástica decisión de quitarse la vida y transmitirlo en vivo mediante Facebook Live.

La estudiante de la Escuela Secundaria Cedartown, del Condado de Polk, había contado en su blog el motivo qué la llevó a suicidarse. Allí relató que un familiar había abusado de ella, y por eso le pedía a su agresor que dejara de ser tan pervertido delante de sus hermanos más pequeños. Entonces él pariente, fue quien le sugirió “que se colgara”.

La chica publicó el 30 de diciembre un video de unos 40 minutos en el que coloca el teléfono en un punto fijo en un jardín, amarra una cuerda de un árbol y se despide de sus amigos y familia ante la cámara. Bien maquillada y vestida con una blusa blanca y un jean, Katelyn dice, entre abundantes lágrimas: “Lamento no ser lo suficientemente bonita. Lo siento por todo. Lo siento mucho, en serio. Pero no puedo”. Luego se pone la cuerda en torno al cuello y se cuelga.

La cuenta de YouTube de Katelyn fue eliminada, pero con el paso de los días la circulación del video ha aumentado. El jefe de la policía del condado de Polk, Kenny Dodd, sostuvo que, aunque ha recibido un aluvión de mensajes de todas partes del mundo donde le piden que eliminen el video de la web, no puede detener su viralización.

“Queremos sacarlo (de la web) tanto como cualquiera de la familia y además porque puede ser dañino para otros niños”, manifestó el oficial. “Hemos contactado varios sitios, aunque por ley no están obligados a sacarlo. Pero es una cuestión de decencia básica, en mi opinión” agregó, según consignó la agencia AFP.