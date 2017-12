Por una millonaria deuda, arranca el proceso para definir si OCA puede seguir operando en el mercado postal

El Gobierno resolvió ir a fondo para cobrar la deuda de $ 3.400 millones que la firma, vinculada a Moyano, tiene con el Fisco. Amenazan con bajarla del registro de operadores postales.

Comenzó la cuenta regresiva para resolver la situación de OCA, el mayor correo privado del país, ligado al dirigente camionero Hugo Moyano. El jueves 7 vence su inscripción en el registro de operadores postales. Y el presidente Mauricio Macri ya resolvió que ese mismo día el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) haga las consultas técnicas a la empresa, a la AFIP y a la Justicia, para determinar si cumple con los requisitos para continuar prestando el servicio de correo postal.

El Gobierno tomó esa decisión, luego de una reunión en Casa Rosada, donde se definió “ir a fondo” para cobrar la deuda millonaria que tiene OCA con la AFIP, “más allá del pataleo de Hugo Moyano. Es que están dadas las condiciones para dar de baja a OCA del registro de operadores postales”, dijo una fuente del Gobierno. “Así que el jueves vamos a arrancar con los procedimientos técnicos para certificar en forma rápida la situación impositiva de la empresa. Van a tener 10 días para responder. Y si no hay cambios, antes de fin de mes le cancelamos la licencia”, agregó la alta fuente oficial.

La relación entre el Gobierno y Moyano atraviesa un pico de tensión a raíz de la situación de OCA. La semana pasada Pablo Moyano, hijo mayor del líder camionero, impulsó una movilización al Congreso contra la reforma laboral. En ámbitos gremiales se interpreta que detrás del rechazo a la ley en realidad está el lobby por una salida para OCA. En paralelo a esa protesta, la Justicia detuvo a Noray Nakis, vicepresidente de Hugo Moyano en Independiente, que fue leída como un mensaje para el camionero.

En la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aseguraron que OCA tiene una deuda cercana a los $3.400 millones, que crece día a día, ya que “la empresa no está pagando nada”. Por eso, en las actuales condiciones, el organismo que maneja Alberto Abad se niega a entregarle un certificado fiscal de libre deuda, imprescindible para renovar la inscripción de OCA en el registro de operadores postales.

El dueño en los papeles de OCA es Patricio Farcuh, un empresario muy cercano a Hugo Moyano, que corre contra reloj para logar la apertura del concurso de acreedores antes del fin de semana. Desde el correo privado confían en que la situación se resolverá en forma positiva, ya que “la Cámara Federal de Lomas de Zamora le ordenó al juez de primera instancia que abra el concurso de acreedores de OCA”, dijo una fuente de la empresa. “En esta semana el juez va a abrir el concurso, que nos permitirá pagar en cuotas la deuda con la AFIP”, añadió la fuente de OCA.

En la AFIP respondieron que efectivamente la solución a los problemas del mayor correo privado del país está en manos de la justicia de Lomas de Zamora, donde se tramita la apertura del concurso de acreedores de OCA. “En la situación actual, nosotros no podemos darle ningún certificado fiscal de libre deuda, porque todavía no se abrió ese concurso. Pero si el juez lo abre, ahí podría modificarse su situación con la AFIP”, dijo una fuente del organismo recaudador.

En caso que OCA consiga que la Justicia abra esta semana su concurso de acreedores, la discusión estaría en torno a la deuda que se incluiría dentro de ese concurso. Según fuentes de la AFIP, “si el concurso incluye toda la deuda, hasta la actualidad, no habría problemas”; pero si el concurso de acreedores es sólo hasta la deuda de mayo, como se baraja en el organismo oficial, “no se le daría un certificado de libre deuda, porque les faltaría pagar la deuda postconcursal”.

En el correo privado aseguraron que como la AFIP tiene embargadas las cuentas del correo, podría cobrar de ahí la deuda postconcursal; mientras que el resto lo cobraría en cuotas, dentro del concurso de acreedores.

OCA tiene 7.000 empleados, todos afiliados a Camioneros, gremio que pagó parte del sueldo durante varios meses del año pasado. El Gobierno quiere ir “a fondo” para que el correo pague la deuda con la AFIP. En su hipótesis más dramática, OCA podría ir hacia una quiebra, si no encuentra una solución a su situación impositiva; mientras que podría ir hacia una reestructuración y reducción de su planta de personal, en caso de lograr encarrilar su situación fiscal.

Más allá de lo que ocurra, la decisión del Gobierno es que si se mantiene la situación actual, el ENaCom avance con la baja de OCA en el registro de operadores postales. Para ello, los profesionales del organismo oficial ya están trabajando con la vista puesta en ese escenario. “El 20 de diciembre se a reunir el Directorio del ENaCom, donde se resolverá la situación de OCA. Y lo hará en función de las respuestas que hayan dado la empresa, la Justicia y la AFIP”, planteó una fuente del Gobierno nacional. Y agregó: “Si todo está como ahora, OCA no podrá seguir prestando el servicio postal”.

Pese a las presiones, habrá que ver si el Gobierno está dispuesto a cumplir la amenaza: están en juego miles de puestos de trabajo.