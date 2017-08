Prevén dar prendarios e hipotecarios por Internet a los no bancarizados

“Hay mucha gente que no accede a los créditos por el sólo hecho de no estar bancarizada, ya que no tiene historia crediticia”, advierte Martín de los Santos, Vicepresidente Senior de Mercado Crédito, una unidad de negocios de Mercado Libre. Por eso, están haciendo una pequeña prueba piloto, muy incipiente, con algunos compradores preseleccionados de su base para ofrecerles préstamos al consumo para comprar dentro del sitio.

Ven una gran oportunidad en los créditos personales, aunque son concientes de que es más complejo y riesgoso que darle préstamos a los vendedores, a quienes conocen 100 veces más que a un comprador. “El objetivo es ofrecer préstamos a tasas inferiores de las que brindan los retailers, que no bajan del 80% anual, ya que nosotros conocemos al comprador mucho mejor que cualquier retailer. Con toda la información que tenemos de ellos, podemos detectar quiénes son buenos pagadores y así bajar la tasa de incobrabilidad. Al hacer esto, se reduce nuestro costo de fondeo, que podrá ser vía fideicomisos, secutritización, con capital propio o hasta en el Nasdaq”, anticipa el directivo, quien desea insertar en el sistema a quienes no están bancarizados, para bajar radicalmente las tasas que pagan.

Los retailers más marginales cobran tasas de más del 100% anual, por lo que con tasas más bajas podrán llegar a mucha más gente. De todas formas, descartan convertirse en un banco: “No está en nuestro radar hoy, ya que tenemos otras fuentes efectivas de financiación”.

Lo que sí están estudiando son los préstamos personales para irse de vacaciones y dos rubros donde quieren hacer sinergia con el ecosistema de negocios de clasificados que tienen: casas y autos. En uno o dos años, creen poder llegar a dar prendarios e hipotecarios a 10, 15 o 20 años, aprovechando el conocimiento que tienen de la historia transaccional y crediticia de sus usuarios.

Actualmente, a través de Mercado Crédito, se ofrecen préstamos para vendedores (pequeñas y medianas empresas) que están excluidos del sistema financiero tradicional. El monto promedio otorgado es de $ 90.000 en hasta 12 meses. Ya dieron 5700 créditos por $ 550 millones y las ofertas a los usuarios fueron por $ 3000 millones que esperan a ser adjudicados. De cada cuatro ofertas de crédito que dieron, uno lo tomó, por lo que el 25% son concretados. Según su relevamiento, el 80% tiene necesidad de financiamiento para capital de trabajo, y sólo 20% tiene acceso al sistema financiero tradicional. Cuando cancelan un préstamo, el 80% lo renueva, son buenos sujetos de crédito, ya que son buenos pagadores.

“¿Les interesaría comprar Prisma (dueña de Visa y Banelco, que los bancos deben vender)?”, preguntó este diario, ante lo cual De los Santos lo negó: “A nosotros no nos agrega mucho valor, ya que ya tenemos la distribución a través de Mercado Pago. pero una vez que deje de ser de los bancos, el mercado se volverá más competitivo, al poder descontar los cupones de las tarjetas con distintos bancos”.