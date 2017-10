Procesan a un funcionario y cinco empleados de IOMA de la gestión actual

Se investigan estafas millonarias a través de internaciones domiciliarias fraudulentas.

El director de Finanzas del Instituto Obra Médica Asistencial (IOMA), Diego Osvaldo Giovanetti, y otros cinco empleados de la actual gestión provincial fueron procesados y serán indagados el mes próximo, en un causa en la que se investiga una red de corrupción destinada a cometer estafas por cientos de millones de pesos mediante trámites de internaciones domiciliarias.

Las maniobras fraudulentas tenían como fin desviar fondos del organismo a través de módulos que se pagaban por internaciones domiciliarias que no se realizaban, con firmas falsas de los afiliados. Los investigadores pusieron el foco en el período 2013-2015, cuando la provincia era gobernada por Daniel Scioli. Por eso, también fueron procesados el ex presidente de IOMA Antonio La Scaleia y otros 11 ex funcionarios y empleados sciolistas.

Tras el escándalo, el gobierno de María Eugenia Vidal se movió con velocidad: apartó a los seis empleados y funcionarios y ordenó instruir un sumario administrativo y de responsabilidad patrimonial. Además, el actual presidente de IOMA, Carlos D’Abate, dispuso iniciar sumarios a las empresas de internación domiciliaria que actualmente son prestadoras de la obra social.

El secretario general del Sindicato Único de Profesionales, Técnicos y Trabajadores de IOMA (Supttioma), Idelmar Seillant, que impulsó más de 20 denuncias por maniobras fraudulentas en esa institución durante la gestión de Scioli, no entiende cómo el actual gobierno de Vidal dejó en los planteles de IOMA a gente sospechada de haber participado en ese tipo de maniobras fraudulentas.

“Nosotros veníamos advirtiendo este tipo de irregularidades y veíamos que muchas empresas denunciadas seguían en la nómina de prestadores de servicio de IOMA. Por eso, en diciembre de 2016 le mandamos una carta documento al gobierno bonaerense para que Vidal nos reciba y así le informáramos quiénes eran los actuales empleados y funcionarios sospechados o investigados por la Justicia”, dijo Seillant a LA NACION.

Consultado por este diario, una fuente de Cambiemos explicó que de los seis [procesados] sólo uno es funcionario; el resto son empleados. “Todos fueron desplazados, suspendidos y sancionados. El único funcionario [el director de finanzas de IOMA] es empleado desde hace mucho tiempo y en la presidencia de La Scaleia fue subdirector de Finanzas”, dijo la fuente.

El fiscal Álvaro Garganta llamará a prestar declaración indagatoria al mencionado Giovanetti y a los empleados del área de Internaciones Domiciliarias: Aner Pelayo Romero, María Cecilia Passo, María Soledad Cascallares, Sandra Sabbatini y María Celeste Celle, entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre.

Los investigadores judiciales estiman que entre 2013 y 2015, por este tipo de estafa, el Estado bonaerense acumuló pérdidas por $ 650 millones, que podrían haber sido destinados a mejorar los hospitales provinciales.