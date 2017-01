Ramiro Gutiérrez: “Necesitamos ordenarnos, y cumplir un poco más la ley”

El diputado pór el Frente Renovador opinó sobre las acciones que se están llevando adelante en Captal Federal para ordenar la actividad de los manteros, asegurando que en Argentina se necesita reforzar el respeto por las normas

El diputado Ramiro Gutiérrez opinó en la 99.9 que uno de los problemas en la regulación del tema de los manteros, como de otras situaciones del país, es la falta de respeto a las normas. “Yo creo que necesitamos ordenarnos, cumplir un poco más la ley. Argentina es un país donde generalmente no hay consecuencias y se empieza a generar la sensación de que cumplir o no la ley es lo mismo, y la verdad es que no es un buen sistema que nos permita crecer como sociedad“.

Especialmente sobre la cuestiones migratorias, aseguró que las herramientas para regularlas están, pero que lo que hace falta es voluntad política. “La ley prevé diferentes tipos de regulación del derecho de tránsito y permanencia, está regulado en el artículo 22 del pacto de San José de Costa Rica y luego regulado por la ley de migraciones locales. Sí, tenemos una ley muy amplia que garantiza mucho la posibilidad que en Argentina se transite y se esté, incluso precariamente. Sin embargo, también cuando se incumplen los pasos administrativos, el Estado Nacional tiene la postestad de expulsar al extranjero irregular. Así que hay que tener una voluntad firme de hacerlo , de localizarlos, de tener permanentemente actualizado el estado en el que se encuentra la situación de migrantes en Argentina“.

De todos modos, aclaró que a pesar de que las herramientas para controlar el tema migratorio en el país están, sí hay algunas deudas del sistema. En primer lugar, cuando una persona entra al país. “En ese momento, solo llena un formulario donde se le pregunta si tiene algún tipo de antecedentes internacionales y nada más. Uno contesta lo que quiere, es una especie de declaración jurada. Nosotros creemos que debe ser considerado un delito, la omisión de denuncia de antecedentes. Si uno falsea esa declaración y el Estado Nacional comprueba que realmente usted tiene antecedentes, inmediatamente está cometiendo un delito“. Aseguró que para que eso sea posible, es necesario invertir en tecnología, para crear una enorme base de datos, “para que migraciones sea una frontera sellada, hoy es una frontera muy permeable“. En segundo lugar, aseguró que es necesario expulsar a una persona de otro país que comete un delito. “Cuando un extranjero comete un delito debe cumplir la pena que el juez le impone y luego establecer una medida en el código penal que sea la expulsión. Lo tienen países muy garantistas como es Ecuador. El mismo pacto de San José de Costa Rica habla de la expulsión, establece cinco o seis condiciones para que una persona pueda ser expulsada si no cumple con las normas“.

También opinó sobre la seguridad en la Provincia y especialmente sobre la cuestión de la policía. Aseguró que Scioli durante su gobernación deterioró mucho a esta fuerza, que ahora debe reorganizarse. “Va a llevar un tiempo. Yo creo en la gobernadora, es una gobernadora honesta, no creo que toque dinero del delito . Cuando una organización al servicio de la ley como es la policía se contamina, empieza a ingresar el dinero que proviene del narcotráfico , de los piratas del asfalto, del homicidio, de la liberación de zonas, todo eso realmente es uno de los peores daños que se pueden hacer a la sociedad. Yo creo que hay que equilibrar todo eso, no es un proceso simple”

En este sentido, también expresó. “Nosotros el año pasado construimos un marco legal nuevo para la policía bonaerense y espero que este sea el año del debate de ese marco , a la policía hay que reconstruirla, hay que darle un marco nuevo. Tiene que haber ejemplos en el poder político hacia policía y también todo el proceso de formación, a mí no me gusta cómo se formó ala policía local, que es el eslabón mas débil que tiene la policía bonaerense y además el que está más expuesto, está permanentemente parado en vía pública, y no tiene la formación necesaria“.