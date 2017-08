Ramiro Gutiérrez: “Comprar un vehículo en la provincia es una carrera de obstáculos”

El diputado Ramiro Gutiérrez integrante de 1País le realizó un planteo a la gobernadora María Eugenia Vidal para que se analicen las transferencias de vehículos y se simplifiquen los pasos que se deben realizar. En la 99.9, indicó que “hay que podar el sistema tributario”.

La compra de un vehículo en la provincia de Buenos Aires resulta ser un dolor de cabeza generalizado por la cantidad de trámites que se tienen que realizar, los kilómetros que se deben recorrer en algunos casos y los impuestos a pagar. El diputado por 1País, Ramiro Gutiérrez presentó una iniciativa para que todo sea muy sencillo.

En la 99.9, el legislador indicó que “comprar un vehículo es una carrera de obstáculos, cualquier persona aspira a tener un vehículo propio pero cuando lo logra tiene costosos trámites y en algunos casos, distancias muy largas por recorrer para hacer toda la transferencia”. Esto se debe a la falta de lugares para realizar los trámites requeridos: “sobre 135 ciudades que existen, sólo hay plantes de grabado en 41 ciudades por lo que hay un problema importante. El servicio está concesionado y no se ha cubierto territorialmente la provincia de Buenos Aires. Lo que le propuse a la gobernadora es que estudie el tema y cree una ventanilla única, debe ser un trámite simple”.

En paralelo aclaró que se debe controlar paralelamente, pero simplificando los pasos y haciendo que los bonaerenses sólo deban ir un día y a un lugar para completar el trámite: “no digo que no haya controles, sino que se realice en el mismo lugar todo tipo de verificaciones y no tener que recorrer muchos kilómetros para hacer una VTV por ejemplo”.

Todo también está dado en un concepto sobre el que ha trabajado Ramiro Gutiérrez siempre que es la baja en los impuestos: “la carga impositiva sobre un ciudadano de clase media que anda en un sueldo promedio de 8.000 pesos es enorme. Tenemos un estado confiscatorio y el sueldo es magro. La balanza está muy mal balanceada y hay que avanzar en eso”, reclamó.

Esa política debe comenzar desde el estado nacional para que haya una mejor repartición del dinero: “el sistema de tributos hay que mejorarlo y debemos podarlo, la Nación se lleva el 75% de lo que la ciudad de Mar del Plata cobra en impuestos y lo que vuelve es muy poco en virtud de lo que ha tributado”, finalizó.