Refugiado sirio demanda a Facebook

Por primera vez Facebook se enfrenta a un juicio en Alemania. El tribunal regional de Wurzburgo deberá aclarar si, a través de la difusión de noticias falsas sobre Anas Modamania, la red social incurrió en difamación.

Su selfie con la canciller germana dio la vuelta al mundo en 2015, e hizo famoso al joven sirio Anas Modamani. No obstante, más tarde, esta imagen también le hizo pasar muchas noches en vela. Y es que el conocido autorretrato ha aparecido en Facebook en relación con atentados, insinuando que el refugiado sirio es uno de los partícipes.

Según el abogado de Modamani, Chan-jo Jun, el tribunal analizará dos casos concretos, que representan dos distintas violaciones de la ley. En uno de los casos, la selfie de Modamani con Angela Merkel aparece junto a las fotos de búsqueda de los presuntos agresores que intentaron quemar vivo a un sin techo en Berlín. Al lado se puede leer la información falsa: “Prenden fuego a indigente, en 2015 Merkel se tomó una selfie con uno de los criminales”.

El abogado asegura, además, que tras el atentado contra el mercadillo navideño en Berlín apareció un fotomontaje de la selfie y la plaza Breitscheidplatz después del ataque junto con la leyenda: “Son los muertos de Merkel”. En su página web, Jun hace notar que, en el caso de esta imagen, no se sugiere que Modamani sea el autor del atentado, por lo cual incluso podría considerarse una opinión personal permitida.

La violación del derecho, sin embargo, resulta del uso de la imagen y de los derechos de ésta. Según el abogado, la imagen se emplea para alcanzar todo tipo de objetivos políticos, y Modamani debería haber aprobado su uso.

Una imagen de fuerte valor simbólico

El jurista exige que Facebook borre las acusaciones falsas de los usuarios, así como las imágenes que han sido compartidas múltiples veces. Chan-jo Jun asegura que el gigante de internet se opone a ello, alegando que los mensajes de los usuarios no infringen los “estándares” de la empresa.

El bufete de Jun también ha demandado a un funcionario del partido populista de derecha Alternativa para Alemania (AfD), que habría difundido la imagen al subirla como contenido propio.

Pero Jun y sus colegas no solo quieren hacer valer los derechos de Modamani: “Más allá del proceso queremos lograr que Facebook finalmente respete el derecho germano. Puesto que las difamaciones y los insultos no contravienen sus estándares no son eliminados de Facebook. Esto debe cambiar. Asimismo queremos demostrar que también los usuarios responden por difundir noticias falsas.”

Cuando Modamani se sacó la selfie con Angela Merkel, no tenía ni la menor idea de lo que esto desencadenaría, dijo a Deutsche Welle. Al principio, los medios germanos publicaron el autorretrato en un contexto más bien neutral.

En aquel entonces, poco después de su decisión de abrir las fronteras alemanas, la canciller había visitado un albergue para refugiados en Berlín y aceptó tomarse varias fotos con los inmigrantes. Más tarde, cuando empezó a crecer la oposición a su política de refugiados, la imagen del joven sirio fue manipulada y sacada de contexto por los críticos de Merkel.