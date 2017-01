Reinaldo Cano: “Hubo quorum de concejales, pero no de mayores contribuyentes”

El concejal Reinaldo José Cano criticó en la 99.9 la suspensión de la asamblea entre concejales y mayores contribuyentes, indicando que el motivo no es correcto. “La asamblea se puede suspender sólo por falta de quorum, pero indicaron que lo hacían porque no estaban dados los votos para aprobar la disposición”, indicó.

La prohibición de las fiestas electrónicas opacó uno de los temas importantes que ha sucedido durante la última semana y que tiene que ver con la suspensión de la asamblea entre los jefes de bloque y los mayores contribuyentes. Respectó de esta situación, hay algunos actores que están denunciando la ilegalidad de esa suspensión, entre ellos el concejal Reinaldo José Cano.

“En una asamblea de concejales y mayores contribuyentes, sólo puede suspenderse por falta de quorum y en este caso estaba dado. Nos enteramos de la situación por los medios porque uno como unibloque no puede participar. El levantamiento de la sesión no fue correcto”, indicó primeramente en la 99.9.

Una vez que se dieron cuenta de lo que sucedía, trataron de buscar información: “los presidentes de bloque llegaron a la conclusión por mayoría que había que postergarla y la razón es que no estaban dados los votos para aprobar la disposición. Por esa razón hubo 3 concejales que estamos dentro del bloque Cambiemos que decidimos ir a la sesión para que las cosas se hagan bien”.

La única razón por la que se podía suspender la asamblea, no se cumplía y es ahí donde radica el problema: “hubo quorum de concejales, pero no de mayores contribuyentes. Es una decisión tomada por tres presidentes de bloque como Guillermo Arroyo, Cristina Coria y Alejandro Carrancio, mientras que se opusieron Daniel Rodríguez y Cristian Azcona”, detalló Cano.

Lo que está objetando el ex Secretario de Hacienda, tiene que ver con distintos aspectos que no tendrían que ser utilizados en el ejercicio 2017: “objeto ocho artículos que hemos venido criticando hace 3 años con el concejal Arroyo en su momento. Si antes estaban mal, ahora también y no corresponde aprobarla. Planteamos que no haya cheques diferidos, que no se utilice el descubierto, entre otras cosas. Me parece una desproporción que se aumente la tasa de Obras Sanitarias a un 70% más allá de que eso está en camino a corregirse”, opinó.

Desde su óptica, la concreción de esta suspensión responde a conveniencias políticas entre distintos sectores: “no hay ninguna duda de que hubo acuerdos políticos que benefician a algunos”, concluyó