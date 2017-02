Reinaldo José Cano: “Para Pulti el problema no era el desfasaje económico, sino que se supiera”

El concejal Reinaldo José Cano se refirió en la 99.9 al pedido de elevación a juicio oral para el ex intendente Gustavo Pulti basado en una denuncia que él mismo presentó: “tendrá que presentarse a dar contestaciones porque ya no lo dice Cano, lo dicen dos fiscales”, remarcó.

Finalmente, Gustavo Pulti irá a juicio oral luego de aquella denuncia que había presentado el concejal Reinaldo José Cano ante la justicia y que ahora dos fiscales han ratificado. El propio edil dio su punto de vista sobre el accionar del ex intendente: “la justicia ha trabajado y por primera vez tendrá que presentarse a dar contestaciones. Ya no lo dice Cano, ahora lo dicen dos fiscales”, señaló en al 99.9.

Mientras todo esto sucede desde la oposición se trata actualmente de denunciar el uso del descubierto durante el gobierno de Carlos Fernando Arroyo, pero Cano aclaró que “el problema no es el descubierto, sino como llegó a tener que usarlo. Cuando denuncie por primera vez el uso del descubierto, Pulti lo que hizo fue calificarme peyorativamente diciendo que hablaba al cohete y que lo odiaba. El problema no pasaba por el uso del descubierto sino por el encubrimiento de ese hecho porque nunca fue al Concejo Deliberante a plantear el problema”.

Todos los que estaban realizando ese desmanejo económico en el municipio que hoy se sigue pagando, trataron de esconder el tema, hasta que Cano comenzó a denunciarlo tanto en la justicia como públicamente. “Hubo una especie de entendimiento para decir que eso no existía, pero no contaban con que venía siguiendo el tema y tenía documentación. Tengo hasta una prueba de las charlas con el Banco Provincia para disimular esto porque la oposición lo estaba molestando, según las propias palabras expuestas. El problema no era el desfasaje financiero, sino que se supiera”, dijo el ex secretario de Hacienda de la comuna.

Por último, aclaró que actualmente se debe seguir usando el descubierto en las cuentas municipales gracias al desfasaje que dejó Gustavo Pulti: “ahora se habla del uso del descubierto para el pago de sueldos, pero si no hubiera estado el descubierto original que superaba los 124 millones de pesos, esto no pasaba. No es lo mismo quien hace el pozo que quien encuentra el pozo y todavía no lo puede tapar”, finalizó.