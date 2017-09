Reino Unido lanza un plan de 100 millones para contratar sanitarios extranjeros

El NHS pagará 100 millones a agencias de empleo para que busquen sanitarios extranjeros. La mitad de los 5.000 nuevos profesionales que May ha prometido para 2020 procederán del exterior.

Campaña del Gobierno británico para aliviar la presión sobre el personal sanitario. El Sistema Nacional de Salud Pública (NHS) pagará 100 millones de libras a agencias de empleo para que busquen médicos y enfermeras extranjeros. El plan se ha diseñado de tal forma que la mitad de los 5.000 nuevos profesionales que el Ejecutivo de Theresa May ha prometido para 2020 podrían proceder del exterior. A la vez, el NHS intenta retener a los sanitarios de origen británico.

La campaña internacional de contratación, que solicita principalmente médicos de familia además de personal de apoyo como enfermeras y terapeutas, forma parte del plan de inversión en Sanidad diseñado por el Gobierno, 2.400 millones de libras (2.608 millones de euros) hasta el año 2020. Se anunció tras las elecciones de 2015, durante las cuales los ‘tories’ convirtieron el aumento del personal sanitario en una cuestión clave. Ya entonces se preveía que parte de los 5.000 nuevos profesionales procederían del extranjero, pero, dados los contratos que se están ofreciendo, hasta 3.000 sanitarios podrían ser foráneos, según cálculos de la BBC.

El plan de contratación comenzará a principios de otoño y dará prioridad a sanitarios de la UE. La preocupación por la escasez de personal que padece actualmente el NHS se ha generalizado en Reino Unido. El doctor Krishna Kasaraneni, de la Asociación Médica Británica, asegura en la BBC que incluso con la contratación de personal extranjero, el Gobierno “ se quedará muy lejos de su objetivo de emplear a 5.000 nuevos sanitarios para 2020”.

El 6,6% de los sanitarios que trabajan actualmente en el NHS -incluidos casi 10.300 médicos- proceden de países de la Unión Europea, entre ellos España. Hasta el 80% de los profesionales de la sanidad españoles que trabajan en el extranjero ha elegido Reino Unido como destino (más de 6.000 enfermeros y 2.500 doctores).

No obstante, el 55% de los médicos europeos que trabajan en territorio británico está considerando abandonar el país por el Brexit debido principalmente a la incertidumbre sobre su futuro, según un sondeo del Consejo General de Medicina (GMC) difundido el pasado marzo. Otra encuesta, elaborada por la Asociación Médica Británica (BMA), arroja un resultado similar: hasta el 42% de los doctores del Espacio Económico Europeo baraja mudarse a otro país.

Bajo el nuevo plan, se espera que las agencias de empleo carguen con los costes de traslado, contratación y cualquier formación extra que sea necesaria. La campaña también pretende aumentar el número de centros formativos, aunque en 2016 el 7% de los mismos no ocupó todas sus plazas.

“El NHS se enorgullece de su historial de contratación de profesionales sanitarios extranjeros, en el que uno de cada cinco sanitarios procede del exterior. Esta campaña nos proporcionará nuevos profesionales para ayudar a mejorar la asistencia a los pacientes y reducir la presión que sufren los trabajadores del sistema sanitario británico”, declara Arvind Madan, director de Atención Primaria del NHS, a la BBC.