Responsabilidad clara, diferencias marcadas

El titular del Sindicato de Maestranza, Ricardo Otero y el Secretario de Gobierno, Alejandro Vicente coincidieron en la 99.9 sobre la responsabilidad de la empresa contratista en la deuda que se mantiene con los trabajadores, pero el gremialista justificó la medida de los municipales, algo en lo que no estuvo de acuerdo el funcionario.

El conflicto con los empleados de maestranza de los centros de salud generó una repercusión aun más grande ayer cuando el Sindicato de Municipales decidió intervenir instando a sus afiliados a que no abran los Centros de Salud, algo que generó la reacción del secretario de Salud Gustavo Blanco.

El titular del Sindicato de Maestranza, Ricardo Otero habló en la 99.9 sobre las responsabilidades en torno al problema que se generó: “en primer lugar, el responsable es el empleador que tiene que tener el riesgo empresarial. Es decir que si la municipalidad no le paga, debe hacerlo de su propio bolsillo. De todas maneras aducen que la municipalidad no le ha pagado y el intendente nos respondió que la empresa no había presentado unos papeles de la AFIP. El empleador dice que no es así y había presentado todos los papeles”. La solución que plantean es irreal porque el piden al municipio que deposite el dinero, aunque no se presentaron las facturas pertinentes: “lo que planteamos en esa situación es que paguen a los trabajadores y después citen al empleador para solucionar los problemas porque estamos a día 12 y los trabajadores no han cobrado septiembre”.

Incluso ratificaron una postura que no puede ser llevada adelante, agregando que “no queremos que le pague a la empresa si no presentó los papeles. La municipalidad debería depositar el sueldo de los trabajadores y luego ver que hace con el empleador. Los compañeros municipales, con justa razón no pueden ir a trabajar si no hay limpieza”; indicó justificando la medida de ayer.

La empresa es Fumigación y Limpieza SA de Buenos Aires y parece que no tiene intenciones de asumir la responsabilidad: “en medio quedan los trabajadores que todavía no han cobrado. No he visto el expediente, no se quien está mintiendo, pero lo único que queremos es que la gente cobre”, finalizó Otero.

ALEJANDRO VICENTE: “El contrato está en revisión porque la empresa no está cumpliendo”

Desde el gobierno la postura es similar, pero tiene diferencias importantes. Así lo explicó el Secretario de Gobierno Alejandro Vicente en la 99.9: “es una situación que no hemos buscado. Es la empresa la que no ha cumplido y por eso está siendo objeto de revisión el contrato de concesión que hemos heredado de la anterior gestión. El municipio está al día con las obligaciones contractuales, pero la empresa no cumple con sus trabajadores y algunas obligaciones fiscales que no le permitieron presentar las facturas en la municipalidad para cobrar los servicios que prestó”; detalló.

Lo que pide el municipio, es que tanto los encargados de Maestranza como de los Municipales, se presenten ante quien corresponde: “llama la atención que no se haya denunciado la situación ante el Ministerio de Trabajo que es la máxima autoridad de aplicación en materia laboral. Ayer hablamos con la delegación local y me dijo que nunca recibieron ningún reclamo”.

En medio hubo un reclamo a las puertas del municipio que terminó con el ingreso al Palacio y roturas que definió el Secretario de Gobierno como injustificadas: “no entendemos porque han venido a la Municipalidad a romper vidrios porque es la empresa la que provoca el conflicto. Tampoco el Sindicato de Municipales ha sido claro en este tema”.

Respecto de la propuesta de Otero sobre el pago a través del Municipio, advirtió que “lo que nos dice la Secretaría de Hacienda es que la empresa tiene deuda con organismos de recaudación tributaria, pero de todas maneras el municipio no está en mora. Quiero destacar que la empresa tiene dentro del contrato un domicilio en la ciudad de Mar del Plata, sino no se puede celebrar un contrato”.