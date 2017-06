Ricardo De Rosa: “Generar personal calificado, ayudará a bajar el desempleo”

El Secretario de Producción de General Pueyrredón, Ricardo De Rosa habló en la 99.9 sobre la baja de 0,2% en la desocupación de la ciudad que la deja en el tercer puesto nacional detrás del Gran Buenos Aires y Gran Catamarca. “Sigue habiendo un número importante de desocupados, no debemos estar contentos con esto”, afirmó. Además, habló sobre la necesidad de capacitar a las personas para empleos técnicos.

La noticia no es la mejor que se puede esperar, pero si tiene aspectos positivos. Mar del Plata bajó del primero al tercer puesto en el índice de desocupación del país por detrás del Gran Buenos Aires y Gran Catamarca, lo cuál evidencia una baja de 0,2% para dejar el coeficiente en 10,4%.

El Secretario de Producción de la comuna local, Ricardo De Rosa, aseguró en la 99.9 que todavía los números siguen siendo preocupantes: “hay una leve baja en la desocupación de Mar del Plata, pero en tanto y en cuanto haya un sólo desocupado no podemos estar tranquilos. 30.000 personas desocupadas es un número preocupante, cuando asumí estábamos en 34.000”.

De todas maneras, los fríos números abordan sólo el universo de aquellos que están buscando trabajo, pero el funcionario agregó que “el índice lo que dice es que hubo menos gente buscando trabajo. Estamos en el camino de revertir eso y los guarismos vienen bajando. Éramos los primeros y ahora estamos terceros después del Gran Buenos Aires y el Gran Catamarca, aunque no debemos estar contentos por ello”.

Ahí es donde planteó otro tema muy importante para comprender porque a veces la dinámica laboral no se mueve de la forma en que se quisiera: “se está generando trabajo, pero hay gente que está buscando personal calificado y no hay para atender esa demanda. Es una preocupación y por eso debe haber capacitación. En la década del 70 dejaron de existir los colegios técnicos y si buscamos hoy un soldador o un tornero, no hay. Lo que tenemos que ver es donde se necesita gente, para comenzar con las capacitaciones”.

En ese sentido, aseguró que de a poco se está volviendo a incentivar los colegios técnicos: “estamos en el camino de mejorar este tipo de situaciones y haremos el máximo esfuerzo”, finalizó.