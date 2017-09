Ricardo Gabbin: “Nunca había visto un panorama tan complejo en Laguna de los Padres”

El Director General de Laguna de los Padres, Ricardo Gabbin, habló a través de la 99.9 sobre la preocupación que tiene el gobierno municipal por la cantidad de lluvia. “Nos encontramos con muchas modificaciones en el cauce del Arroyo La Tapera que tienen que ver con la falta de planificación de los últimos años”.

El gobierno municipal está preocupado por la situación que se vive en la Laguna de los Padres y ha creado una mesa de trabajo para avanzar en algunas falencias que han detectado a través de la tarea del Director General de esa área, Ricardo Gabbin.

El funcionario, en declaraciones a la 99.9 explicó que “el problema se agravó con la cantidad de agua caída hasta el momento que supera la media anual cuando estamos empezando el mes 9. La última lluvia complicó aún más porque el suelo está saturado, no absorbe más agua y comienza a correr llegando a toda la cuenca”. El caudal de agua está inundando sectores que antes no alcanzaba y genera demasiados inconvenientes: “esto hace que el espejo de agua se agrande invadiendo campos aledaños y generando complicaciones aguas abajo. Cuando el Dr. Arroyo me designó ya tenía una preocupación por el tema porque pude ver la inundación del 80. Nunca había visto un panorama tan complejo como el que se está registrando”, explicó.

A partir de estas problemáticas empezaron a hacer un estudio de campo para saber donde estaban las urgencias: “recorrimos el arroyo La Tapera hasta desembocar en la Laguna y nos encontramos con la alteración de un reservóreo natural que hacía de un aliviador de la situación aguas abajo. Ahí se terraplenó el arroyo y se anuló esa parte, son unas 15 o 20 hectáreas que absorbían agua y ahora pasan derecho a Santa Paula”, puntualizó Gabbin. Luego abundó: “el otro factor es el cauce del arroyo que en muchos lugares está muy angosto y se está trabajando, además del tema de los invernáculos que es otro factor importante. Todo es parte de una falta de planificación que lleva muchos años”.

El análisis los ha llevado a tomar resoluciones directas y en algunos casos ya se comenzó a trabajar: “tenemos que reestablecer las cosas que se alteraron de forma inmediata, se debe trabajar sobre el cauce del arroyo que está en algunos sectores muy angosto”, advirtió.