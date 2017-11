Ricardo Lasca: “Duele la actitud de Vidal que no nos atiende”

El titular de la CONADUV, Ricardo Lasca indicó en la 99.9 que la gobernadora María Eugenia Vidal no los ha querido atender en sus dos años de gobierno para abordar un tema delicado como las rutas. Además, señaló que desaparecerá la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) con la creación de la empresa Corredores Viales SA.

La CONADUV una vez más sale públicamente a advertir sobre un problema a futuro que se generará con los contratos en las rutas del país. Indican que desaparecerá la Dirección Nacional de Vialidad con la creación de Corredores Viales SA.

El presidente del Comité, Ricardo Lasca, aclaró en la 99.9 que “no hay necesidad de crear una sociedad anónima como Corredores Viales que estaría a cargo de toda la red nacional de rutas y autopistas si existe la Dirección Nacional de Vialidad. A nuestro entender abre las puertas para los nuevos contratos del año que viene continuando con el sistema de peaje perverso del nefasto club de la década del 90. Es más de lo mismo y nos llama la atención porque es un gobierno que dice Cambiemos, pero sigue igual”.

Incluso afirmó que es un caso similar al que sucede en Provincia de Buenos Aires donde se ha creado una entidad que va por encima de un ente en funcionamiento y que depende del gobierno: “esto es similar a lo que pasa con AUBASA en Buenos Aires teniendo en cuenta que existe la Dirección Provincial de Vialidad agregando un costo innecesario creando una empresa que encima tiene oficinas en Recoleta que es Capital Federal”, explicó.

A pesar del discurso público de la gobernadora Vidal, Lasca señaló que con ellos no ha sido abierta como lo refiere constantemente: “duele la actitud de Vidal porque dicen que escuchan a la gente y que trabajan en equipo pero nosotros no estamos ni en el banco de suplentes. Hemos pedido audiencia para ser escuchados porque no tiene porqué saber del tema. Me acerqué a la gobernadora cuando no era nadie y tengo correos donde dice que tenemos que encontrarnos, que es un tema gravísimo y debe ser política de estado; pero parece que ahora no tiene tiempo”; criticó.

En el gobierno nacional si fueron atendidos, pero no compartían los puntos de vista sobre lo que está sucediendo en las rutas: “fuimos atendidos por el Ministro Dietrich y por Iguacel; lamentablemente no compartimos las visiones; pero no sucede esto con la provincia de Buenos Aires. Al menos pretendemos que nos abran una puerta”, reclamó.