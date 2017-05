Ricardo Lasca: “Están esperando que mueran 80 personas para salir a hablar del tema”

El titular de CONADUV, Ricardo Lasca, volvió a referir en la 99.9 las constantes irregularidades en las concesiones viales que se dan no sólo en Buenos Aires sino también en Santa Fe donde indicó que hay peajes municipales que son subsidiados por el gobierno provincial: “la gente que ha muerto en accidentes viales supera ampliamente a lo que pasó en Once, pero no se le da importancia hasta que no pasa una catástrofe”, remarcó.

Las concesiones en los peajes de Santa Fe son un constante generador de irregularidades que desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) vienen denunciando. Su titular, Ricardo Lasca, habló a través de la 99.9 sobre uno de los puntos importantes que no es abordado: “lo más escandaloso es que hay peajes municipales en Santa Fe que son muy chicos y ni siquiera alcanzan para pagar los sueldos. El gobierno provincial subsidia a las concesiones”, remarcó.

Además, indicó que están fuera de la ley por varios aspectos: “la tarifa que cobran no cumplen tampoco por la ley provincial, nunca se hicieron los estudios técnicos del beneficio-costo de los usuarios. Si la tarifa aumenta el ahorro, se traslada inmediatamente a la tarifa. La ley dice que el beneficio debe ser más alto que la tarifa, pero esto no se controla ni se hace efectivo. No hay ningún fiscal que actúe porque estamos hablando de una tarifa ilegal”, comentó.

A pesar de que esto lo están denunciando constantemente, los actores políticos y judiciales no responden como debieran e incluso han recibido respuestas increíbles: “el Defensor del Pueblo de Santa Fe nos dio la razón, pero luego dijo hasta aquí llego en vez de iniciar acciones legales”.

En la provincia de Buenos Aires también están pidiendo mejoras y concientización sobre los problemas que se generan en las rutas y apuntó directamente la indiferencia del Defensor del Pueblo Guido Lorenzino: “nos hemos cansado de llamar a Lorenzino y estamos muy decepcionados. El amparo que interpuso en la Autopista La Plata-Buenos Aires que no va al fondo de la cuestión, sólo aborda la Audiencia Pública que es no vinculante y tras cartón llega el aumento. Los políticos ni siquiera se hicieron presentes en la Audiencia, les mandamos invitación a todos y sólo uno respondió excusándose porque no podía estar”, puntualizó.

Lo que advierten desde CONADUV es que, en cualquier momento, puede haber un accidente importante y se puede evitar: “parece que están esperando que choque un micro contra otro y se mueran 80 personas para salir a hablar del tema. La gente que ha muerto en accidentes viales supera ampliamente a lo que pasó en Once, pero no se le da importancia hasta que no pasa una catástrofe”, finalizó.