Ricardo Marengo: “Es muy triste que hayan engañado a todos con la llegada del Med Queen”

El director del sitio “Noticias de Cruceros”, Ricardo Marengo, habló sobre el engaño que significó la llegada del crucero Med Queen a la ciudad anunciada por una empresa argentina: “es raro que el Ministerio de Turismo apoye a alguien que está vendiendo pasajes sin ser agencia de turismo”, agregó.

Finalmente, según lo revelado por el sitio “Noticias de Cruceros”, Mar del Plata no será el destino del Med Queen embarcación que se había anunciado como la primera en la nueva etapa de la Terminal de Cruceros de la ciudad. Todo lo que se había proyectado forma parte de un fraude de operadores locales.

El director del propio sitio, Ricardo Marengo, dio detalles al respecto en la 99.9: “la situación es muy lamentable. Nosotros apoyamos la iniciativa de este grupo argentino charteando un barco para hacer Buenos Aires-Mar del Plata-Punta del Este que es una ruta fabulosa y le podía dar a la ciudad un idea del impacto de esta industria”, destacó.

Luego se refirió al trabajo que debieron realizar: “cuando empezamos a ver algunas cosas raras, nos contactamos con el armador del buque que está en Beirut. Nos dijo que no había ningún contrato firmado y que el barco no iba a venir en diciembre como se había anunciado. Cuando nos enteramos de esta situación lo dimos a conocer aunque es muy triste”.

Los medios que le dieron importancia a esta noticia, incluido “Noticias & Protagonistas” terminaron considerando que era una muy buena iniciativa para apoyar: “todos fuimos engañados en nuestra buena fe, todos caímos de alguna forma. Nicolás Arata es sordomudo y aprendió a hablar como tal, no habla bien y la nota que se ha dado, no tiene nada que ver con él”, dijo sobre el testimonio recogido también en la 99.9.

Cuando se enteraron de esta situación trataron de que no tuviera una afectación directa para el ministro Guillermo Dietrich, pero aún así anunció públicamente que se recuperaría la Terminal de Cruceros de Mar del Plata: “decidimos subir la nota el sábado por la tarde para no complicar al Ministro Dietrich que tendría que responder preguntas sobre las que no tenía información en ese momento, pero le advertimos a sus allegados. Sin embargo, no le dijeron nada y salió a anunciar que el puerto de Mar del Plata tendría Cruceros”, indicó como una contradicción.

Ante la nota publicada, apareció una respuesta de la empresa que se había comprometido a traer un crucero a la ciudad, indicando que se podría chartear otro barco: “es poco serio que se anuncie con bombos y platillos que vas a traer un barco y luego termines trayendo uno que no tiene la sofisticación del primero. Se cambiaría el foco de lo contratado y mucho menos que lo hagan en respuesta a la denuncia que hemos hecho”, destacó Marengo.

Hay muchas personas que comenzaron a hacer sus reservaciones cuando se anunció la llegada del Med Queen y según pudo averiguar el titular de “Noticias de Cruceros”, en algunos casos les devolverán el dinero: “estuve hablando con 3 importantes agentes de viaje que tengo entendido que van a devolver el dinero de los pasajes que se había adelantado. Me preocupa que pasará con lo que vendieron ellos a través de la página. Es raro que el Ministerio de Turismo apoye a alguien que está vendiendo pasajes sin ser agencia de turismo”, concluyó.