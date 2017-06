Ricardo Monner Sans: “Quiero pensar que estamos cerca del fin de la impunidad”

El abogado Ricardo Monner Sans habló en la 99.9 acerca de la actitud que ha tenido el poder judicial en los últimos meses y de la necesidad imperiosa de que se termine la corrupción: “el crecimiento de la corrupción ha sido simétrico con el descenso de la vocación por el castigo”.

El avance de la impunidad en el país parece una epidemia difícil de controlar, a punto tal que se sigue avanzando en casos increíbles que nunca llegan a resolución absoluta en ningún caso. El abogado Ricardo Monner Sans se refirió en la 99.9 a la manera en la que se ha movido la justicia en los últimos meses.

“Quiero pensar que estamos cerca del fin de la impunidad, el punto de quiebre para concluir de una vez y por todas. El crecimiento de la corrupción ha sido simétrico con el descenso de la vocación por el castigo. Tenemos una dimensión internacional de como se ha coimeado”, puntualizó referenciando el caso Odebrecht.

La reacción de los argentinos no ha sido la misma que han tenido los brasileros, saliendo a la calle y reclamando porque se termine la corrupción: “el promedio de mi gente, mi pueblo y mi sociedad, no tiene la misma valoración que la gente de Brasil. Es una resignación, como si fuera algo absolutamente normal y me tiene desconcertado”, aceptó.

También aclaró cuáles serían las medidas que debería aportar Argentina para tener un Lava Jato en nuestro país: “necesitamos normas procesales que impidan los 1.000 refugios que inventaron con el último Código entre Arslanián y Carlos Menem. En segundo lugar, que nunca más haya Oyarbides y algo más. Hay que poner nuevos juzgados o nuevos exámenes a los actuales jueces que reaccionan de acuerdo al viento político que sopla”.

La justicia siempre es lenta en Argentina, pero en algunos casos más que en otros. Monner Sans fue quien denunció en su momento la venta ilegal de armas de Croacia y remarcó que es una causa todavía viva: “el 15 de marzo de 1995 hice la denuncia y todavía hoy no está terminada la causa porque Menem tiene la posibilidad de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Hay una lentitud que uno compara con las normativas brasileras y las actitudes de los jueces allí”.

Por último, habló sobre su participación en el pedido de juicio político al juez Eduardo Freiler: “he agregado elementos a la denuncia por enriquecimiento ilegal de Freiler, algunos están reflejados en algún matutino y además, alguna otra cosa demostrando su absoluto desprecio por la norma jurídica en un caso vinculado a YPF-Chevron”, adelantó.