Ricardo Rouvier: “Tenemos 6 puntos de diferencia a favor de Cambiemos”

El titular de la firma Rouvier & Asociados, Ricardo Rouvier, habló en la 99.9 sobre la última medición que realizaron de cara a las elecciones del presente mes y señaló que por el momento se ve una mejora en los números de Esteban Bullrich: “fue 38,5 contra 32,5 de Cristina Fernández con un 9,4% de indecisos; esos fueron los resultados duros”. Además, las conclusiones de Federico González respecto de otra encuesta acerca del debate de candidatos.

Las encuestas empiezan a aparecer nuevamente en la escena pública con la apertura de la campaña de cara a las legislativas. Una de las más significativas de las últimas horas fue la que publicó la consultora Rouvier y Asociados, donde se marca una diferencia importante a favor de Esteban Bullrich en la provincia por sobre Cristina Fernández.

Así lo confirmó el propio titular de la firma, Ricardo Rouvier en la 99.9: “terminamos la semana pasada una medición de 1.200 casos en la provincia. Respecto a la intención de voto, hay 6 puntos de diferencia de Cambiemos sobre Unidad Ciudadana. Fue 38,5 contra 32,5 con un 9,4% de indecisos; esos fueron los resultados duros de la encuesta sin hacer proyección”.

La idea de que finalmente, dentro de la escena mediática Bullrich termina siendo el menos mediático de todos es razonable, pero aún así es quien se termina llevando los votos como cabeza de lista: “no es Bullrich quien aparece como opositor de Cristina Fernández, sino varias personas como Vidal y Macri. Es una disputa donde tenemos de un lado la figura excluyente de la ex presidenta y enfrente varias personas entre las cuáles la figura más débil es Bullrich”, señaló el analista.

Esta reacción tiene una explicación lógica y es la participación en la campaña de la gobernadora de Buenos Aires: “Vidal hoy está al tope de la imagen positiva pero no en la provincia solamente, sino en todo el país, incluso por encima del presidente Macri y eso se termina viendo en el resultado electoral”, aseguró. Incluso destacó que en la percepción del electorado, hay una mejor sensación en un punto particular: “ha habido un cambio en la expectativa económica, pero la gente espera que esto mejore mucho más”.

Por último, Rouvier indicó que las entrevistas que está brindando Cristina Fernández generan un efecto positivo a su imagen frente a ciertas personas, pero no estaría sumando votos: “hubo un efecto de ablandamiento respecto de los que tienen mala imagen de la ex presidenta. Sin embargo, esto no ha generado un aumento en el caudal de votos. Nos mantenemos aún en números muy fijos respecto de las PASO”, finalizó.

FEDERICO GONZÁLEZ: “La ciudadanía tiene una sed de debate”

El encuestador Federico González realizó una tarea alrededor del Debate de Candidatos en la Provincia de Buenos Aires con resultados que lo terminaron sorprendiendo, sobre todo porque hay una tendencia popular volcada a que se den espacios de confrontación de ideas políticas cara a cara.

“Me llamó la atención una vez más, la sabiduría con la que la ciudadanía procesa ciertas cosas cercanas al sentido común”, dijo en la 99.9. Luego abundó: “a la gente le interesa el debate, quiere que los candidatos vayan y consideran valiente al que concurre, cobarde al que no quiere ir y como vueltero al que pone condiciones”.

Ante esta situación tan clara, González no termina de comprender como un candidato político se puede negar a presentarse: “la ciudadanía tiene una fuerte sed de debate y no importa demasiado bajo que condiciones. Es contundente para los políticos ir a los debates, el que se niega pierde mucho ante la opinión pública. Es algo tan claro que cuesta creer que los políticos se nieguen”, dijo luego.