Ricardo Velimirovich: “El dinero llega justo y nos servirá para arrancar”

El titular de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredón, Ricardo Velmirovich, se refirió en la 99.9 a los 8 millones de pesos que el municipio entregará al sector y adelantó que “estamos preparando todo para la temporada de verano y se iba a ver afectada la producción por la falta de acceso al crédito”.

El Municipio entregó en las últimas horas una ayuda para el sector frutihortícola por un total de 8 millones de pesos que tiene como objetivo paliar la recuperación de los productores antes los reiterados hechos climáticos que los complicaron durante el invierno.

Uno de los presentes en el acto de entrega fue Ricardo Velmirovich, presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredón; quien advirtió en la 99.9 que “el dinero llega justo porque estamos preparando todo para la temporada de verano, se iba a ver afectada la producción por la falta de acceso al crédito por lo que algunos podrán tapar agujeros que habían quedado. Servirá por lo menos para arrancar”.

Esta medida se suma a la primera reunión de la Mesa Agropecuaria donde se habló de la inseguridad en el sector y la reparación de caminos rurales: “es importante que tengamos un acercamiento para tratar de solucionar los temas como sucedió con los caminos rurales porque también necesitamos sacar la producción. Nos ha motivado mucho el compromiso de trabajo”, dijo.

Mientras tanto, se sigue trabajando sobre el uso de agroquímicos con una medida cautelar que no permite su aplicación pero que ha tenido otros efectos. “Se ha hecho una resolución del ministerio nacional para buenas prácticas agrícolas en todo el país y todos los implementadores capacitados y matriculados están en Mar del Plata. Ante la necesidad que hemos tenido con el uso de agroquímicos, se generó una conciencia profesional en los productores que se han capacitado de manera masiva”, afirmó Velmirovich.

Incluso aseguró que se realizan constantemente tareas para cuidar la tierra y en muchos casos, los productores viven en el mismo lugar donde trabajan: “el suelo se cuida en la ciudad, nosotros vivimos en el lugar donde producimos y tomamos agua de pozo, no tenemos agua corriente”, ejemplificó luego.

También los ilusiona la idea de tener un aeropuerto que permita sacar la producción hacia el exterior porque no se pueden quedar mucho tiempo con la cosecha en su poder: “Mar del Plata tiene menos del 1% de la superficie productiva cubierta, comparando con La Plata tienen casi el 50% del suelo productivo cubierto. Eso hace que tengamos mejor producción por la calidad de suelo pero no podemos aprovecharlo en volumen”, señaló finalmente sobre otro de los temas sensibles en la actualidad.