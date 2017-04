Ricardo Velimirovich: “el problema son los tiempos burocráticos del sistema y la secuencia de hechos meteorológicos”

El titular de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredón, Ricardo Velimirovich, habló en la 99.9 sobre los trabajos que están realizando a través de legisladores para agilizar las aprobaciones de emergencias que permitan acceder a créditos. Además, agregó que “nos aceptaron que se debe dar un nuevo sistema, incluso con una caja de emergencia que el productor pueda devolver sin intereses”.

El sector frutihortícola sigue sufriendo al día de hoy las consecuencias de lo que han sido tres episodios prácticamente consecutivos donde el clima terminó generando pérdidas muy grandes. Por eso, desde la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredón decidieron avanzar para encontrar las respuestas que necesitan.

El presidente de dicho organismo, Ricardo Velimirovich dio detalles en la 99.9 sobre las demoras que tienen en lo burocrático para conseguir el acceso al crédito: “la primera declaración de emergencia por el temporal de septiembre llegó con vencimiento al 31 de marzo y el papel a los productores les llegó en abril por lo que lo consiguieron después de que terminara la vigencia. Después pasó lo de febrero y se pidió una ampliación que todavía no tenemos. La situación cada vez se agrava más”.

Este tipo de inconvenientes, generan desesperación entre los productores porque se encuentran en un agujero negro donde no pueden recibir ayuda de ningún lado: “si no está la emergencia decretada por Provincia, no se nos permite en el banco iniciar la carpeta de crédito. A través de algunos diputados y senadores hemos presentado proyectos en las Cámaras porque la situación es grave”, reiteró.

La importancia de que se pueda acceder a los créditos bancarios en este momento es fundamental, a pesar de que también la situación que han atravesado en estos meses es completamente excepcional: “después de la última inundación se vio afectado el final de una cosecha y el inicio de otra. La inversión se tiene que dar para que el productor pueda volver a sembrar y así pagar los créditos asumidos porque al no tener el tramo final de la cosecha queda con deudas. Nunca pasó en la historia de nuestro partido, tres fenómenos meteorológicos de este tipo tan seguidos”, indicó Velimirovich.

La solución pasa por convencer a los legisladores de que se agilicen los mecanismos: “el problema son los tiempos burocráticos del sistema y la secuencia de hechos meteorológicos. Un certificado de emergencia a los funcionarios no les cuesta demasiado y nos trae muchos beneficios. Nos aceptaron que se debe dar un nuevo sistema, incluso con una caja de emergencia que el productor pueda devolver sin intereses”, adelantó sobre posibles salidas de emergencia.

Es destacable la búsqueda de los productores por su cuenta de encontrar respuestas a sus propios problemas y están decididos a ir en búsqueda de lo que necesitan: “hemos trabajado para recuperarnos y la ciudad no sintió los problemas que han tenido los productores con la cosecha luego de los episodios meteorológicos. Ahora queremos seguir avanzando”.

Los que más sufren los intensos vientos que hay en la zona durante las tormentas, son aquellos que trabajan con invernaderos y tienen sus estructuras devastadas luego de cada uno de ellos. Velimirovich remarcó que “no hay estructura que aguante un viento de más de 100 kilómetros, eso sucede en el mundo entero. Es un efecto técnicamente imposible de controlar. Con las empresas estamos avanzando en lo tecnológico de los nylon para que sean más resistentes al viento y a las piedras”.