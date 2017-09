Roberto Cipriano: “Fernández Garello no puede seguir al frente de la Fiscalía General de Mar del Plata”

El Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Roberto Cipriano, criticó en la 99.9 que luego de su citación indagatoria, el fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello siga en su cargo: “no es un paso menor el que dio Arroyo Salgado, los informes que él confecciona como agente de inteligencia están entramados con la maquinaria de la represión estatal”, reiteró.

El sorpresivo pedido de indagatoria que pidió la juez Arroyo Salgado para el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, confirmó el importante nivel de prueba que presentó en su momento la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunciando las tareas de inteligencia que realizó durante la última dictadura.

A pesar de que expuso una supuesta autorización de jueces en aquél momento, el secretario de la CPM Roberto Cipriano aclaró en la 99.9 que “aunque hubiera una orden judicial, no implicaba garantías de que se estaba actuando dentro de la ley. Estamos hablando de la Dictadura Militar, de un plan sistemático de exterminio de lo cuál ya nadie duda”.

Para quienes investigaron y consiguieron los datos concretos, no hay duda alguna de la participación del fiscal general en las organizaciones encargadas de desaparecer personas: “los informes que él confecciona como agente de inteligencia están entramados con la maquinaria de la represión estatal. Se metía en grupos y espiaba en Madres de Plaza de Mayo, en cooperadoras escolares y clubes, eran actividades ilegales que llevaba a cabo”, remarcó una vez más.

Todo esto se termina de ratificar con el pedido de indagatoria, ya que para que sucediera, las pruebas debían ser contundentes: “hubo elementos que dan cuenta de la participación de Fernández Garello y es muy bueno el requerimiento fiscal sobre sus responsabilidades en este engranaje. Integró una fuerza que fue una de las más comprometidas con el terrorismo de estado. Dentro de esa fuerza, hacía la inteligencia para identificar a las personas que después terminarían desaparecidas. No es un paso menor el que dio Arroyo Salgado”, indicó Cipriano.

Lo que todavía se puede establecer dentro de las deudas de este procedimiento judicial, es que Fernández Garello siga al frente de la Fiscalía General en nuestra ciudad. “Está claro que no puede continuar al frente de la fiscalía después de que se empezaran a consolidar todos estos elementos en la causa penal. Esperemos que esto termine con el fiscal apartado de su función”, concluyó.