Roberto Cipriano: “Hay sobrados elementos para considerar que Fernández Garello no debería ocupar el cargo que tiene”

El Secretario de la Comisión por la Memoria, Roberto Cipriano, habló en la 99.9 sobre la investigación que se lleva adelante por la participación de Fabián Fernández Garello en la última dictadura militar y señaló que se avanzará en la investigación y en el juicio político: “se han sorteado los jurados, incluso”, afirmó.

La causa contra Fabián Fernández Garello por su participación durante la última dictadura militar sigue avanzando y el Secretario de la Comisión por la Memoria, Roberto Cipriano, brindó detalles a través de la 99.9: “no hubo una resolución de la jueza Arroyo Salgado, ni de la jueza San Martín. Se están recolectando pruebas y creemos que hay elementos para avanzar en la investigación. Avanza también el jury de enjuiciamiento, incluso se han sorteado los jurados”.

Lo que tienen claro también es que a través de lo que se ha detectado en la investigación, Garello no tendría que seguir en su cargo: “hay una falta de idoneidad en el cargo. es algo que no declaro cuando asumió. Es gravísimo, los resortes legales son estos y hay que hacer un juicio para tomar una medida. Hay sobrados elementos para considerar que no debería ocupar el cargo que tiene”.

La incompatibilidad entre una función pasada y la que se cumple en el presente no necesita ser aclarada y por eso esperan una pronta resolución desde la Procuración General: “las personas que tuvieron un accionar en la dictadura, no pueden ser funcionarios en democracia, se debe tomar una resolución al respecto”, agregó Cipriano.

También aprovechó para dejar en claro el pensamiento de la Comisión por la Memoria en el fallo que beneficia con el 2×1 a genocidas: “nos parece gravísimo, rechazamos el fallo por ser una aberración jurídica. Porque se trata de un fallo dividido y por los argumentos, esperamos que no impacte en los tribunales inferiores. Vemos que hay una construcción discursiva distinta en el gobierno nacional”, aclaró finalmente.