Roberto Rosler: ” Gente motivada y estimulada puede producir revoluciones”

El neurocirujano y director del Laboratorio de Neurociencias y Educación de la Asociación Educar, Dr. Roberto Rosler, estará el próximo 9 de mayo en Mar del Plata brindando una charla en el auditorio de OSDE ubicado en Colón e Irigoyen compartiendo su experiencia con los marplatenses.

Entender como funciona la mente humana, a veces puede ser muy complejo, pero con su claridad de conceptos, el Dr. Rosler dio un anticipo de lo que tratará en su disertación a través de la 99.9: “hay un concepto que es predador en el pensamiento y es que somos seres racionales. Somos el hombre que sabe que sabe, el homo sapiens-sapiens. Es raro un planeta poblado por trillones de seres razonables que no han podido resolver problemas como el hambre y la guerra”, indicó primeramente.

Uno de los grandes problemas que detalló tiene que ver con la configuración que tiene nuestra conformación cerebral: “nuestros circuitos cerebrales están adaptados a nuestros ancestros, la sabana paleolítica. Tener un software adaptado a un ambiente en el que ya no vivimos nos trae problemas de adaptación”, remarcó.

En ese sentido, hay un entorno inicial al nacer, que determina la forma en la cuál los circuitos neuronales terminan de configurarse. “La neuroplasticidad es un concepto nuevo. Tenemos muy pocos circuitos neuronales que están terminados al nacer porque no es lo mismo hablar inglés que japonés. La mayoría de los circuitos son modulados por el medio ambiente que le toca a cada uno”, dijo el Dr. Rosler.

Hay algunas actitudes del ser humano que deben ser analizadas desde el punto de vista de la racionalidad del individuo. El especialista referenció que “el ser humano es el único mamífero que puede matar a un adulto de su propia especie, eso no parte de los circuitos emocionales, sino de la corteza racional. Los grandes genocidas no lo hicieron por emoción violenta, sino como algo planificado. De todas maneras, tenemos salida evolutiva”.

Como contra partida, cuando el ser humano está focalizado en algo que realmente le interesa puede obtener resultados sorprendentes: “la capacidad de aprendizaje cuando el ser humano está motivado es algo brillante. Para eso es suficiente observar a nuestros nativos digitales como se adaptan a cada red social y aparato. Nuestro sistema nervioso que es un escalón con tres estructuras. Hay una corteza racional y también un resto evolutivo muy antiguo que le tiene mucho miedo al cambio. Gente motivada y estimulada puede producir revoluciones”, concluyó.