Rodolfo Iriart: “Alguien quiso alterar el normal funcionamiento del Penal de Batán”

El diputado provincial Rodolfo “Manino” Iriart se refirió en la 99.9 al pedido de informes que elevarán para conocer la situación que atraviesa el Penal de Batán: “el pedido tiene más de 14 puntos y ha empezado a llegar información, incluso de funcionarios del mismo penal de Batán y empezamos a ampliarlo”, agregó.

En las últimas semanas se han dado a conocer algunos hechos puntuales en el Penal de Batán que llevaron a poner en relieve lo que está sucediendo allí. En ese sentido, el diputado provincial Rodolfo “Manino” Iriart presentará un pedido de informes para conocer el estado de la cárcel.

“Lo que preparamos es un pedido de informes porque habría sucesos en los últimos días que llevan a pensar que podría haber corrido riesgo institucional la gobernadora Vidal en la visita que realizó días atrás porque alguien quiso alterar el normal funcionamiento del penal de Batán“, indicó en la 99.9.

No se trata de un tema menor ni mucho menos y, desde que dieron a conocer la situación, incluso se encontraron con más denuncias: “el pedido tiene más de 14 puntos y ha empezado a llegar información, incluso de funcionarios del mismo penal de Batán y empezamos a ampliarlo. Lo que recibimos es que posterior a la visita de la gobernadora se encontraron armas y réplicas de armas en las requisas y ningún funcionario fue sancionado por esto”.

Entre las cosas que les han contado, aparecen hechos increíbles que no pueden escaparse de los ojos de las autoridades del penal: “el 31 de diciembre durante la tormenta que hubo en la ciudad, un vecino de la zona informó que había movimientos raros en el muro. Cuando fueron a ver avisoraron que había un boquete de un metro cuadrado. Responsabilizo a un jefe zonal de Dolores y Batán que es Omar Herrera y tiene que conocer estas situaciones”, puntualizó.

No es la única anomalía que consideran grave por las implicancias que podría tener, sino que también agregó que “nos enteramos que están trasladando reclusos en autos particulares y por eso se estarían dando los episodios de fuga que vemos en los últimos meses”. Por último, hay otro tema grave que es la circulación de droga dentro de los penales: “se dice que dentro del traslado de residuos patógenos, se estarían movilizando otras sustancias. Creo que la gobernadora no está al tanto de este tipo de información, por eso pedimos los informes y tal vez la respuesta sean que ya están trabajando”.

REBA provincial

El diputado Iriart también advirtió que se está movilizando en torno a los “aprietes” que está realizando el REBA provincial en Mar del Plata a distintos comercios: “tenemos información y la estamos trabajando porque hay denuncias muy graves. Se trata de funcionarios de gestiones anteriores que han tenido la habilidad de quedarse allí y están accionando contra empresarios”.

Se trataría de un pedido de dinero para que los locales gastronómicos no sean clausurados y para abundar en el tema, “Manino” pidió que los responsables de los comercios hagan la correspondiente denuncia. “Las personas que estén dispuestas a denunciar, nos ayuda a tomar medidas en el asunto. Si hay funcionarios que saben que esto ocurre, sería un escándalo porque tienen los medios para hacer las denuncias pertinentes”, inalizó.