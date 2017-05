Rodolfo Iriart: “La justicia penal debe intervenir para penar las violaciones a la restricción de acercamiento”

A través de la 99.9, el diputado Rodolfo Iriart dio detalles de su proyecto que propone una sanción más fuerte para aquellos que violan la restricción de acercamiento y para ello pide que la sanción la imponga la justicia penal.

El diputado Rodolfo “Manino” Iriart presentó un proyecto en la legislatura provincial buscando que sea la justicia penal la que interceda cuando alguna persona viola la restricción de acercamiento que hoy termina en muchos casos de violencia de género.

En la 99.9, explicó que “cuando ocurren los hechos de violencia de género, nos encontramos con cuestiones técnicas que no tienen sentido común. Escuchamos que se dice que el agresor tenía una restricción de acercamiento y actualmente cuando alguien viola esa restricción, los jueces de familia no usan otra herramienta que una multa económica menor o tareas comunitarias que nunca se realizan”.

La intención de que la justicia penal sea la responsable de penar estas acciones tiene que ver con una severidad más importante en las sanciones: “el proyecto que presenté indica que debe intervenir la justicia penal a través de la policía que recibe la denuncia de una violación a las restricciones de acercamiento. Después, sino, ocurren los hechos que vemos cotidianamente en los medios. Hay que tomar medidas rápidas que tengan que ver con el sentido común”, agregó.

Lo cierto es que este mismo proyecto ya había visto la luz en la legislatura, pero la respuesta no fue la que esperaba por lo menos “Manino”: “el proyecto fue aprobado en su momento en Diputados, pero los Senadores lo dejaron arriba de un escritorio. Espero que esta vez no nos pase lo mismo porque no hay otro pretexto para no tratarlo”, dijo finalmente.