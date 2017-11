Rodolfo Iriart: “Pedimos en 2012 el juicio político al juez Villafañe”

El diputado Rodolfo “Manino” Iriart recordó que hace 5 años pidieron el juicio político del juez Nicolás Villafañe que liberó al sospechoso de asesinar a Abril, de 12 años. “En 2012 le dio salidas a transitorias a Diego Perotti en tres oportunidades y en la última no volvió más. Ahí mató a una familia completa y la enterró en el fondo de una casa”, recordó.

El juez Nicolás Villafañe está otra vez bajo la lupa por haber liberado al sospechoso de haber matado a Abril de un tiro en la cabeza. Lo llamativo es que a partir de este hecho se dio a conocer que en 2012 legisladores del entonces oficialismo habían pedido el juicio político por un caso similar que también tuvo un trágico final.

Uno de ellos fue Rodolfo “Manino” Iriart que se refirió al tema en la 99.9: “en ese momento el juez de ejecución Nicolás Villafañe había sido cuestionado por darle salidas transitorias a Diego Perotti que tenía 8 años de prisión y no una sola vez, sino en tres oportunidades. En la primera violó las reglas del Servicio Penitenciario que aconsejó que no salga. En la segunda, la fiscal del caso había dicho que no estaban las condiciones dadas y en la tercera, salió y no regresó. Ahí fue cuando Perotti mató toda una familia y la enterró en el fondo de una casa”.

A partir de ello, trataron de que se analizar el accionar del magistrado: “fuimos cuatro legisladores que pedimos el jury y nunca se dió, no hubo oportunidad de tratar el tema del juez Villafañe. Hay momentos donde hay una explosión mediática que pareciera que todos se preocupan, pero cuando baja la espuma mediática nadie se preocupa por estas cosas”, agregó.

Lo que pretendían los legisladores es que al menos se discutiera este tema: “para pedir un jury hay 3 razones concretas y una de ellas es mal desempeño de las funciones que es lo que pedimos en su momento que al menos se ponga en evaluación”, puntualizó “Manino”.

A pesar del intento en aquél momento siendo oficialismo no encontraron respuesta y hoy se reitera una cuestión trágica alrededor de Villafañe: “es una cuestión de conducta, hemos actuado así cuando estuvimos cercano al ejecutivo en la Provincia y también ahora. Lo que tiene que primar es la responsabilidad de cada uno en sus funciones. Si no se actúa son vidas que corren peligro”, remarcó.