Rodolfo Llanos: “La Ley de Emprendedores pretende que los monotributistas dejen de serlo”

El Director Ejecutivo de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, Rodolfo Llanos, señaló en la 99.9 que hay una intención puntual detrás de la aprobación de la Ley de Emprendedores: “quieren que se constituyan en una sociedad de acuerdo simplificado”; indicó teniendo en cuenta que deja afuera a monotributistas, autónomos y comerciantes.

La Unión de Emprendedores de la República Argentina ha advertido sobre los problemas que puede acarrear para muchos pequeños empresarios argentinos la aprobación de la Ley de Emprendedores por parte del gobierno nacional. El Director Ejecutivo, Rodolfo Llanos explicó los motivos en la 99.9, indicando que “la ley fue mal redactada porque se refiere a emprendimiento en los casos de las actividades ejercidas por personas jurídicas, dejando afuera a todos los que somos monotributistas, autónomos, comerciantes y más preocupante, a nivel nacional, a quienes están dentro de la actividad informal. Decimos que al dejar afuera a todo este enorme grupo de personas, después no tienen ningún tipo de ayuda, invisibilizados y nadie los escucha”.

Lo que señalan además es que todo se formó en base a lo que pensaban funcionarios y empresarios que forman parte de Cambiemos y que no se tomó en cuenta la realidad de todo el país: “el gobierno armó un grupo de emprendedores donde están los dueños de grandes compañías y armó la ley pensando en esa gente, pero la mayoría de las empresas no tienen una gran envergadura. Confundió al militante de Cambiemos como el definidor de toda la realidad emprendedora de Argentina”, indicó.

La Ley de Emprendedores permite acceder a una serie de beneficios a los que muchas personas no podrán acceder: “hay un grupo de recursos y ayuda al sector definido por la ley que permite estímulos desde el Ministerio de Desarrollo Social. Hay un paquete de créditos y financiamiento para que las empresas empiecen a funcionar y no llegará a estos emprendedores”, aclaró luego Llanos.

El verdadero motivo de fondo que el Director Ejecutivo de la Unión de Emprendedores indica para la aprobación de esta ley, hay una intención de fondo: “nuestros asociados indican que en los últimos 60 días están recibiendo intimaciones de AFIP hasta que tienen que presentar factura de IVA y les rechazan los conceptos de las mismas. El Ministerio de la Producción, cuando lanza la Ley de Emprendedores, lo que quieren es que los monotributistas dejen de serlo y se constituyan en una sociedad de acuerdo simplificado”, concluyó.