Rodolfo “Manino” Iriart: “Es incalculable el dinero que se necesita para sacar el agua de la provincia al mar”

El diputado Rodolfo “Manino” Iriart le presentó al gobierno bonaerense el proyecto que elevó para tratar algunos temas puntuales alrededor de las obras hídricas en la Cuenca del Salado: “si la provincia hoy tendría el dinero para hacer las obras, no las podría hacer porque hay amparos que presentaron en zonas rurales propietarios para no dejar ingresar las máquinas”, advirtió.

El problemas de las constantes inundaciones en la provincia de Buenos Aires necesitan un abordaje definitivo porque cada año el caudal de lluvia caído es más grande y eso generará más inundaciones de las que de por sí tiene hoy el territorio bonaerense. En ese sentido, hubo una reunión del gobierno provincial junto con distintas fuerzas políticas para analizar y avanzar en una solución definitiva.

El diputado Rodolfo “Manino” Iriart fue el encargado de mostrar allí un proyecto que ya ha presentado y que puede ser de utilidad. El propio legislador explicó en la 99.9 que “es un aporte técnico, hemos tenido la posibilidad de presentarlo cuando nos convocó el gobierno de la provincia de Buenos Aires para contarnos la situación hídrica que vemos por todos lados”. Luego abundó: “teniendo en cuenta que va a seguir cayendo agua en la provincia durante los próximos años a los niveles que cae ahora, afectará a los sectores productivos. Era importante entonces llevar una propuesta que presentamos hace 15 o 20 días en la Cámara de Diputados”.

En cuanto al contenido de su proyecto señaló que “el objetivo es que se pueda conseguir financiamiento internacional por sobre todas las cosas. La provincia acaba de conseguir con el fondo hídrico 300 millones de dólares que son para la segunda parte de la etapa cuatro de las obras en el Río Salado. No se puede calcular la cantidad de dinero que se necesita para sacar el agua de la provincia hacia el mar”, referenció sobre todas las obras que se necesitan.

También la aparición de amparos en el camino dificulta que algunas obras, por más que el dinero esté presente, se puedan llevar adelante: “muchas veces hay legislación cruzada que hacen que después no se pueda pedir financiación en el exterior. Si la provincia hoy tendría el dinero para hacer las obras, no las podría hacer porque hay amparos que presentaron en zonas rurales propietarios para no dejar ingresar las máquinas. Hace años que viene ocurriendo y no hay legislación al respecto”.

Por último, agregó que entre los puntos que propone es que se pueda hacer tratamiento también sobre otros canales de agua que se han generado de manera secundaria: “prevemos con el proyecto que en 58 distritos de la provincia se pueda estar atento para dragar arterias que se han generado por el exceso de agua”, finalizó.