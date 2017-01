Rodolfo Moure: “desde la justicia ya se les aclaró a los productores que al primer problema las fiestas se clausuran judicialmente”

El fiscal Rodolfo Moure habló sobre la cuestión del control de drogas en las fiestas electrónicas. También contó cómo siguen los procesos de control de venta de estupefacientes en la denominada “zona roja”.

El fiscal Rodolfo Moure habló con la 99.9 acerca de la preocupación judicial que hay detrás de la cuestión de las fiestas electrónicas. Explicó que la semana pasada se convocó a una reunión en la fiscalía con los distintos actores implicados en este tipo de fiestas, para ver cómo se estaba organizando, ya que se las considera eventos de alto riesgo. “En este caso se convocó previamente a los organizadores de las fiestas para saber qué es lo que van a hacer porque no queremos muertes. Generalmente la justicia no tiene una función preventiva, pero en este caso estuvo buena esa reunión, porque a partir de ella se genera todo este cambio que se produjo después con la ordenanza“, comentó Moure, quien también afirmó: “después de esa reunión nos llevamos una sensación de preocupación, porque si bien se están tomando las medidas acordes al caso, lo que vemos es que por la magnitud de gente que está yendo a esas fiestas iba a ser difícil de controlar. Después de esto viene la ordenanza del Dr. Arroyo que me parece espectacular, porque es la primera vez que se intenta poner un poco de orden“.

En este sentido, relató que en esa reunión también dialogaron con los tres empresarios que organizan esas fiestas en Mar del Plata, quienes se mostraron dispuestos a colaborar. “Desde la justicia ya se les aclaró a los productores que al primer problema la fiestas se clausuran judicialmente. Ellos también tomaron conciencia, y me explicaron que lo que menos les interesa es que vaya gente a vender drogas. Tomaron conciencia que la primer preocupación que tienen que tener adentro de la fiesta es que no se les descontrole a ellos la fiesta, y en segundo lugar controlar que no haya venta de droga dentro de la fiesta, o consumo desmedido, porque los que van a tener un problema son ellos y hasta les puede costar la libertad“.

Sobre las críticas que recibió el intendente a partir de la ordenanza, el fiscal criticó: “lo que pasa es que venimos viviendo años de libertinaje donde cada uno hacía lo que quería y nadie podía poner orden, entonces donde se empieza a poner un poco de orden empiezan las reacciones. Justamente eso es lo que está pasando”. En este sentido, aseguró que, aunque las fiestas electrónicas atraigan turistas, la municipalidad debe decidir si es la clase de turismo que busca que llegue a la ciudad. También aclaró que no es justo que toda la sociedad, representada por el Estado, deba solventar una fiesta que organizan tres personas.”Cuando tenemos eventos de este tipo, de alto riesgo, deben ser los empresarios los que asuman los costos de lo que va a pasar , de lo que puede pasar, respecto de las consecuencias que puede tener ese espectáculo“.

Por otra parte, también comentó cómo siguen los procedimientos en la llamada “Zona Roja”. “Yo la rebautizaría ‘zona blanca’, zona roja de prostitución no ha quedado nada, sino que se ha convertido en el punto de venta número uno de droga en Mar del Plata y es por eso que desde la fiscalía de estupefacientes se está yendo casi todos los días al lugar para hacer un control y no permitir que esto prolifere, por eso se ven a menudo los procedimientos que se están dando. Por supuesto lo que hay que atacar es el problema de fondo, porque cada día que vamos tenemos dos o tres personas detenidas con bastante cantidad de droga. Así que estamos trabajando para que esto se acabe, y lo importante es no liberar la zona ni que esto parezca que esto es tierra de nadie, así que por eso es la presencia policial y judicial en el lugar“.