Rodolfo Moure: “Detuvimos 11 personas transgénero en la zona roja con 139 envoltorios de cocaína”

El fiscal Rodolfo Moure se refirió en la 99.9 a un operativo que realizaron ayer en la Zona Roja con un saldo positivo en cuanto al secuestro de drogas que vendían al menudeo. “La justicia federal de Mar del Plata debe investigar más arriba para saber quienes traen esa droga y si estamos en presencia de un delito de trata de personas”, agregó.

Durante la madrugada de hoy, se llevó adelante un fuerte operativo destinado al control de la denominada “Zona Roja” de la ciudad de Mar del Plata que terminó con un saldo positivo porque se detuvo a 11 personas con distintas dosis de droga que vendían al menudeo.

Así lo indicó el responsable de llevar adelante esa tarea, el fiscal Rodolfo Moure en la 99.9: “estamos subrogando la fiscalía temática de estupefacientes de Mar del Plata y se ordenó acentuar las tareas de vigilancia sobre la denominada zona roja de la ciudad. Se hizo un procedimiento en tres lugares distintos donde se detuvieron a 11 personas transgénero y en su poder había 139 envoltorios con cocaína. Fue un operativo importante y preocupante porque estamos teniendo muchos problemas en la zona roja”.

Estas personas que se ubican en distintas zonas, en algunos casos, ni siquiera ofrecen servicios sexuales, sino que directamente se dedican a la venta de droga: “ya no se desempeñan como trabajadoras sexuales, sino que se están dedicando lisa y llanamente a vender estupefacientes, particularmente cocaína de mala calidad. A su vez la cantidad de dinero que manejan a diario es muy importante”, detalló el fiscal.

Desde la justicia local sólo se puede abordar el menudeo, pero Moure reclamó que se abunde en los detalles de como llegan estas personas y principalmente la droga a la ciudad: “la justicia federal de Mar del Plata debe investigar más arriba para saber quienes traen esa droga y si estamos en presencia de un delito de trata de personas. También detuvimos ayer a una persona que brindaba protección para quienes detuvimos y tenía en su poder droga y una réplica de arma de fuego. Estamos entonces en presencia de una organización”.

Por otro lado, entre los puntos que trató el fiscal en su explicación, también se refirió a la potencialidad de un problema sanitario: “muchas de las personas transgéneros que están detenidas tienen SIDA y tuberculosis. Estas enfermedades se transmiten rápidamente y pueden provocar una epidemia”, advirtió.

La procedencia de las personas detenidas, también preocupó porque se tratan de extranjeros y requieren que sea investigada su procedencia: “otro problema que estamos viendo es que son en su mayoría personas de origen peruano. De los 11 detenidos, 9 son peruanos y hay dos ecuatorianos. Esto evidencia serios problemas en las leyes migratorias porque no se puede actuar ante la presencia de extranjeros que deciden venir para vender drogas y no para trabajar honradamente”, finalizó.