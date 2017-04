Rodolfo Moure: “Estamos tratando de impedir el ingreso de droga en Santa Clara y otras localidades de la costa”

El fiscal Rodolfo Moure está trabajando para detener el avance de las drogas en esos lugares y además, señaló a través de la 99.9 un caso puntual sucedido en Balcarce donde el juez Errandonea desestimó un procedimiento donde habían secuestrado más de 90 dosis de LSD. El intendente de dicha localidad, Esteban Reino, también dio su opinión: “la manera de interpretar la ley no puede estar siempre a favor de quien delinque, sino estamos en el camino equivocado”.

Los actores judiciales que desarrollan sus tareas siempre a favor de los delincuentes, se repiten. En el contexto de una entrevista brindada en la 99.9, el fiscal Rodolfo Moure habló sobre una decisión tomada por el juez Errandonea en torno a un operativo que llevaron adelante y donde encontraron más de 90 dosis de LSD. La decisión posterior fue desestimar el procedimiento porque no había motivos para sospechar de lo que llevaban.

“La decisión generó mucha indignación social. habíamos propuesto un proyecto para crear un observatorio judicial para que los concejales puedan tomar cartas en el asunto”, indicó. También pidió la ayuda de quienes tienen responsabilidades en la Provincia: “sería muy importante que los legisladores provinciales de la quinta sección electoral empiece a pedir estadísticas del funcionamiento de la justicia local y provincial. No es tan difícil y es la única manera de ver como está funcionando todo”.

Mientras tanto siguen trabajando para que la droga no penetre en distintos sectores de la Costa Atlántica como puede ser Santa Clara del Mar: “estamos tratando de impedir el ingreso de droga en Santa Clara y otras localidades de la costa, como así también interceptar vehículos que pudieran llevar droga. Estamos haciendo operativos en Ruta 2 y 11 y encontramos droga en muchos vehículos, aunque son en cantidades pequeñas, pero están en tránsito”.

Si bien no han encontrado cargamentos importantes, saben que están generando cortes en la cadena de producción y venta: “generalmente no pasan las dosis de consumo. En muchos casos encontramos flores de marihuana porque estamos en época de cosecha. Está circulando mucho menos cocaína lo que se puede dar por un alto valor y otras cuestiones”.

También Moure habló sobre la necesidad de ejercer controles especiales en el caso de las fiestas electrónicas: “cuando hacíamos operativos en fiestas electrónicas, el 95% de lo que encontrábamos era éxtasis y era muy poca la marihuana y cocaína. De eso depende el operativo de seguridad que se debe armar, y la prevención desde el área de salud pública”.

Esteban Reino: “Reclamamos la designación de un juez de garantías para Balcarce”

El intendente de Balcarce, Esteban Reino, se refirió a lo comentado por Moure y recordó que “se hizo un procedimiento donde se detectó una cantidad no acostumbrada para nosotros. Después por una decisión judicial se indica que se invadió la esfera de actuación en el procedimiento y se declaró nulo”.

En ese sentido, pidió que “los jueces tendrán que poner más sentido común que la aplicación lisa y llana de una ley que se puede interpretar de mil formas. La manera de interpretarlo no puede estar siempre a favor de quien delinque, sino estamos en el camino equivocado”.

Sobre el pedido del fiscal para genera un observatorio judicial, agregó que “estamos evaluando en que consiste. Habría que empezar a ver otro sistema de elección de magistrados con mayor control ciudadano, sino la policía hace los procedimientos con las pocas herramientas que tiene y después terminamos así”. Además, agregó que “reclamamos la designación de un juez de garantías para Balcarce porque no son lo mismo los hechos acá que en Mar del Plata”.

Actualmente no hay control alguno de aquellos que son liberados y eso no puede suceder: “cuando se libera a una persona, el único control que existe es ir una vez al mes a firmar a la Comisaría, después no hay ningún tipo de control. Está demostrado que la mayoría de los que salen vuelven a delinquir”, concluyó el intendente.