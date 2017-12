Rodolfo Moure: “Si no hubieran entrado a robar, la vecina de Santa Clara estaría viva”

El fiscal Rodolfo Moure dio detalles en la 99.9 sobre la investigación que lleva adelante respecto del fallecimiento de una mujer en Santa Clara del Mar mientras estaban robando su vivienda. “La autopsia estima que la causa de muerte fue un paro cardio-respiratorio que podría haber sido generado por el estrés del robo sumado a los golpes que recibió y una amenaza de muerte hacia su hijo”, relató.

El robo en una vivienda ubicada en Santa Clara del Mar que tuvo un desenlace trágico con el fallecimiento de una de las víctimas, ha generado estupor en la comunidad vecina a Mar del Plata que incluyó una movilización en la tarde de ayer.

El fiscal que interviene en la causa, Rodolfo Moure brindó precisiones en la 99.9 sobre el motivo por el cuál se provocó el deceso: “el médico que hizo la autopsia indicó que los golpes que tenía la víctima en la cabeza no fueron causal de muerte, sino que fue por un paro cardio-respiratorio y estima que la situación de estrés junto con los golpes y una amenaza de muerte a su hijo pudo haber provocado ese infarto. Todos los elementos hacen pensar que la situación de estrés puede haberlo provocado pero no lo pueden asegurar con rigor científico”, aclaró.

Avanzará entonces la causa con esa hipótesis, algo que para el representante del ministerio público es lógica: “si hay jueces que no estén de acuerdo con que el estrés del robo genera el infarto sería una falta al sentido común. Si no hubieran entrado a robar, esta mujer seguiría viva”.

El fallecimiento generó la virulencia de los vecinos indicando que hay un incremento en hechos de seguridad, algo que Moure descartó de plano: “los problemas de seguridad en Santa Clara del Mar son siempre los mismos, no es que aumentaron ahora. Es una ciudad problemática por la conformación de la población. Tiene mucha gente con antecedentes que se radican en la costa. Es un rejunte de gente de todos lados. Los hechos que se dan no son robos a mano armada, si muchos robos a casas cerradas”, explicó.

Incluso destacó pedidos irracionales de los manifestantes ayer: “cuando sucede una muerte, sobre todo de una persona reconocida en el lugar, la gente reacciona y empieza a decir cosas que tal vez no sean ciertas o se apartan de la realidad. Se mezclaron algunas cuestiones políticas en la marcha de ayer con reclamos que nada tenían que ver con el hecho en sí como que renuncie el intendente”, ejemplificó Moure.

Respecto de la causa, indicó finalmente que pudieron detener en la madrugada de hoy a uno de los sospechosos de cometer el robo que tuvo un trágico final por la violencia utilizada: “la detención se dio porque la víctima que quedó viva reconoció en sede de la oficina de Tribunales a una persona con total certeza. Le pedimos la detención al juez de garantías, pero somos conscientes de que no es la mejor prueba, sino que tenemos que conseguir otras”. Por último, agregó que “es un delincuente con frondoso prontuario que está radicado en Santa Clara. Tiene una condena de 7 años de prisión por un robo a mano armada cometido en Lomas de Zamora”.