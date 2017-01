Rodrigo Barderas: “Hemos creado un método que puede adelantar la detección del cáncer”

Así lo explicó en la 99.9 el integrante del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid, Rodrigo Barderas: “se puede detectar la lesión entre meses y 3 años antes”.

La detección temprana del cáncer puede ser un adelanto importante de la ciencia para que esta enfermedad no tenga los efectos que se le conocen. En eso han trabajado un grupo de científicos de la Universidad Complutense de Madrid, más específicamente del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.

Lo que han descubierto es una proteína que genera anticuerpos mucho tiempo antes de que el tumor aparezca. Uno de ellos, es Rodrigo Barderas, que brindó detalles en la 99,9: “hemos desarrollado un método que permite detectar anticuerpos en pacientes con cáncer y se pueden adelantar al diagnóstico entre meses y 3 años. De esta forma los tratamientos podrían ser más efectivos”.

Si bien todavía están trabajando en el tema, no es algo nuevo para ellos: “un área de trabajo en el que estado trabajando es la identificación de anticuerpos en agentes con cáncer de colon. Hay un panel de antígenos que mutan con este tipo de cáncer y podriamos detectarlo de forma temprana”, puntualizó.

Los estudios en los que han avanzado tiene que ver con algunos estilos específicos de cáncer, pero no descartan que se pudiera trabajar con cada uno por separado: “lo ideal sería que se busquen metodologías para cada tipo de cáncer. Esta metodología se hizo con T53 que está mutado en un 50% de todos los tumores humanos y los pacientes entre un 10 y un 40% desarrollan anticuerpos ante esta proteína. Si se detectan los anticuerpos, se puede detectar el tumor de manera temprana”.

Lo innovador de este avance además, es el tiempo que se necesita para llevar adelante el estudio completo: “en sólo 6 horas se puede desarrollar toda la metodología y es la diferencia con otros que tardan meses. Se puede hasta desarrollar un dispositivo que en horas pueda determinar una lesión y exterminarla antes de que aparezca”, puntualizó Barderas. También aclaró que “de los 8 tumores más comunes, todos se pueden curar si se detectan tempranamente”.

El principal impedimento para que se avance de manera más adelantada en el trabajo es el económico: “desarrollar esta metodología requiere dinero. Hemos utilizado una única proteína, pero lo mejor sería hacer un ensayo con 10 anticuerpos para el cáncer de cólon y para otros tipos sería bueno agregar más anticuerpos. El factor limitante es el económico”, ratificó el investigador.

De todas maneras, no pasará mucho tiempo antes de que este mecanismo esté incorporado en la medicina: “para desarrollarlo a nivel clínico, se esperan 5 o 10 años a largo plazo para que se incorporen a la rutina clínica”, concluyó.